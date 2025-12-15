雙鍵 切入高階CCL材料鏈

雙鍵（4764）切入高階CCL關鍵材料供應鏈，旗下應用於高階銅箔基板（CCL）的5G／6G關鍵樹脂材料，已打入國內外CCL大廠，目前占營收比重逾一成，隨著高階板材世代推進，公司正將產能推向逐步倍增計畫。

雙鍵看好高階CCL對關鍵樹脂材料需求成長，正積極規劃大舉增加電子材料產能。雙鍵表示，今年至第3季為止，該公司三座工廠的電子材料產能約在300噸左右，並計畫未來全部電子材料產能最多可上看2,000噸，目標將宜蘭廠打造成電子化學品生產基地。除目前三座工廠旗下2,000噸產能外，園區內更有三分之一土地可用作廠房及車間擴建，將能因應未來擴廠、增產規畫。

法人指出，雙鍵今年年底產能將擴至500噸，因應客戶對M8板材應用產品需求成長，預計2026年將逐步擴增至1,000噸。

雙鍵前三季累計稅後純益5,274萬元，每股純益（EPS）0.62元；第3季單季稅後純益2,065萬元，年增達193%，每股純益0.24元。雙鍵上半年僅損益兩平，第3季開始獲利，法人認為，其電子化學品轉型已初見成效，並看好人工智慧（AI）發展將持續帶旺產品需求。

雙鍵表示，目前產品應用範圍涵蓋M6至M8；至於M9，公司認為2027年後才會迎來爆發式需求。雙鍵並表示，目前客戶除國內CCL大廠外，也包含日、韓等國際廠商。

法人表示，經過客戶認證後，雙鍵在2025開始生產M7所需的改性聚苯醚樹脂（MPPO）產品，2026將升級生產M8所需HC材，2027產線將擴至M9等級HC材。由於M8、M9更需特殊規格的HC材，毛利率將遠高於MPPO。