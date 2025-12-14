客貨雙好 航空族群營運添柴火

華航（2610）、長榮航（2618）看好2026年航空市場續旺，政府推動「還假於民」政策有利民眾出遊，刺激旅運量能，貨運市場在AI、半導體產業需求下續旺。法人認為，油價維持低檔，航空客、貨雙好，2026年航空族群新年度營運展望透明度高。

華航指出，各機構對2026年市場預測都偏樂觀，加上連假出國訂位旅客不斷攀升，有些時間航班全滿；其次，國際專家普遍認為2026年油價走低；第三，華航新機將在2026年大量交機，為營運成長增添新柴火。

長榮航認為，推估2026年機票價格跟2025年差不多，航空客運市場高艙等旅客愈來愈多，需求不斷增加，已看到團體遊消費者願意自行加價買高艙等，市場商機旺。

長榮航看好亞洲轉機商機，北美線一直是各家航空公司含金量最高航線，歐洲線近年來觀光需求及東協市場商務客增加，使得歐洲、北美客運市場轉機客成為亞洲各家航空業者積極爭取對象。