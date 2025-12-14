聽新聞
0:00 / 0:00

客貨雙好 航空族群營運添柴火

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）、長榮航（2618）看好2026年航空市場續旺，政府推動「還假於民」政策有利民眾出遊，刺激旅運量能，貨運市場在AI、半導體產業需求下續旺。法人認為，油價維持低檔，航空客、貨雙好，2026年航空族群新年度營運展望透明度高。

華航指出，各機構對2026年市場預測都偏樂觀，加上連假出國訂位旅客不斷攀升，有些時間航班全滿；其次，國際專家普遍認為2026年油價走低；第三，華航新機將在2026年大量交機，為營運成長增添新柴火。

長榮航認為，推估2026年機票價格跟2025年差不多，航空客運市場高艙等旅客愈來愈多，需求不斷增加，已看到團體遊消費者願意自行加價買高艙等，市場商機旺。

長榮航看好亞洲轉機商機，北美線一直是各家航空公司含金量最高航線，歐洲線近年來觀光需求及東協市場商務客增加，使得歐洲、北美客運市場轉機客成為亞洲各家航空業者積極爭取對象。

市場 長榮航 華航

延伸閱讀

華航歡慶66歲推全航線機票88折起 飛日本不到萬元 12月18日前限時開搶

華航董事長高星潢為華航第一期培訓機師 積極推動台灣航空人才培育承諾

加油要快！在連2周未調後 下周汽、柴油每公升均調漲0.1元

台積電效應 華航台北、鳳凰城兩地直飛首航

相關新聞

客貨雙好 航空族群營運添柴火

華航、長榮航看好2026年航空市場續旺，政府推動「還假於民」政策有利民眾出遊，刺激旅運量能，貨運市場在AI、半導體產業需...

台新新光金董娘加碼自家股

台新新光金董娘彭雪芬上月買進台新新光金股票730張，金額逾1,300萬元，為今年以來首度加碼，個人持股持續增加。永豐金大...

環泥子公司利永環球拚轉盈

環泥擴大多角化布局，子公司利永環球日前收購美國Tekscan Holdco股權後，掌握全美最強的壓力感測技術，將以波士頓...

台塑四寶揭曉上月營收 外界關注集團低碳、能源等五大轉型進展

台塑集團四大公司8日將公布11月業績說明與經營展望，市場高度期待在AI浪潮下，四寶的轉型之路及階段性進展。尤其南亞日前傳...

上海銀股利估配發1.8元

上海商銀昨（21）日舉辦第3季法人說明會，由總經理郭進一主持。該行前十月每股稅後純益（EPS）2.77元，高於去同期的2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。