北美航空貨運價格急漲 華航、長榮航樂觀明年表現
航空貨運市場進入12月需求旺月，過節需求推升美國電商貨量顯著攀升，加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美航空貨運價格喊漲，台灣出口到北美每公斤約250-280元，12月較11月漲幅約8~12%，急單漲幅20%，更出現喊價「3」字頭的貨單。
國內物流業者分析，原預期美國零售業今年表現不好，但依最近相關數字分析，耶誕節及新年假期即將到來，零售業銷售傳佳音，由於不少零售業庫存偏低，近期補貨急單需求出籠。
台灣到北美市場11月空運貨運價每公斤約230-250元，12月來到250-280元，愈接近耶誕節及新年假期的急單則是每公斤300元以上。
航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）更看好2026年航空貨運市場；國內最大航空物流業者中菲行董事長錢文君也認為，12月是航空貨運傳統旺月，各種耶誕節、新年假期需求強勁，加上AI需求強，資通訊產品也很旺，航空貨運市場不只第4季好，會延續到2026年。
展望2026年，持續看好AI伺服器、半導體等需求加持，加上電商逐漸擺脫小額包裹加收關稅影響，航空貨運市場有望價量齊揚。
錢文君分析，2026年航空貨運需求主要來自AI伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商需求，美國調整小額包裹免稅門檻後，部分中國直飛美國電商包裹量雖下降，但更多貨物改以替代樞紐與前置存貨模式運作，使整體航線布局更分散。
華航、長榮航普遍認為，美國取消大陸電商800美元小型包裹免稅優惠，相關影響一直在消化中，民生必需品需求逐漸出籠，美國民眾逐漸適應要付稅金這個變化，2026年需求會開始回升；其次，AI伺服器等需求依舊強勁；第三，亞洲區間航線及亞洲到北美貨量急速攀升，2026年航空貨運市場維持價量齊揚走勢。
