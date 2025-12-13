台新新光金董娘加碼自家股
台新新光金（2887）董娘彭雪芬上月買進台新新光金股票730張，金額逾1,300萬元，為今年以來首度加碼，個人持股持續增加。永豐金大股東何壽川之女何奕佳所控如誼實業加碼自家股619張。
台新新光金及永豐金去年起皆進行重大併購案，大股東也持續買進自家股票。
資料顯示，台新新光金董事長吳東亮夫人彭雪芬上月買進台新新光金730張，個人持股來到1.5萬張。上月台新新光金股價回落，以最低點18.05元估計斥資逾1,300萬元。另一大股東世鴻投資公司加碼713張。
「新新併」7月24日完成，金融圈觀察去年整年金控大股東加碼自家股力道最大的正是台新金，吳東亮所控家族公司及其妻彭雪芬個人等大股東集中於去年9、10月兩個月加碼台新金逾30萬張。彭雪芬這次是繼去年10月後再度買進。
