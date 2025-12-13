環泥子公司利永環球拚轉盈

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

環泥（1104）擴大多角化布局，子公司利永環球日前收購美國Tekscan Holdco股權後，掌握全美最強的壓力感測技術，將以波士頓為重心全力衝刺AI機器人電子皮膚技術，搭配目前在醫療、流通事業布局，明年起要開始轉虧為盈。

環泥營運長侯智元昨（12）日表示，該公司電子事業部專注於壓力感測元件材料製程技術供應，今年授權子公司利永環球科技以1,600萬美元收購全球壓力感測品牌Tekscan Holdco, Inc.100%股權，11月已交割並進行跨國整合，將接洽人形機器人的應用。

侯智元表示，利永環球利用壓力感測技術已打入醫療床及流通業市場，隨著Tekscan Holdco加入利永環球的營運後，明年上半年會將台灣生產研發業務與Tekscan做整合，明年營收有望達到4、5億元的規模，雖然與環泥的營收比重占比仍小，但毛利率相當高，未來市場成長可期，至於是否能賺錢，明年上半年會比較明朗。

此外，環泥建材事業部門也積極擴充防火建材產品線，代理日本NICHIHA外裝板，用於建築外牆；近期又與日本吉野建材集團合作引進銷售日本製礦纖板新品，價格也能比一般產品好。

