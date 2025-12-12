宜進遇逆風 產銷壓力增

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

宜進（1457）、光明、宏洲昨（12）日舉辦集團聯合法說會，由於三家公司皆位於紡織鏈上游，外在景氣、關稅政策與供應鏈變化對營運皆有實質影響。以前三季財報來看，宏洲成功轉盈、光明憑藉資產維持高檔獲利，唯宜進本業受到地緣政治與產業結構變化衝擊，產銷壓力明顯增加。

宜進副總張恆嘉指出，宜進雖不具自有製造廠，但長年以委外方式供應工業用化纖織帶，去年量能雖下滑但單價仍佳，今年則同時受到地緣政治、關稅政策與外銷需求減弱等多重因素衝擊，出貨量明顯下滑。集團估計，宜進今年前十月織帶出貨量僅為去年的六成水準。

宏洲則是今年集團中營運表現改善度最明顯者。公司主要工廠位於桃園龜山園區，目前每月聚合設備產能達9,000噸，實際產量4,218噸，聚酯粒每月產量978噸；紡絲設備月產能4,650噸，實際產量3,240噸。宏洲今年前三季稅後純益5,634.4萬元，較去年虧轉盈，每股純益0.43元，營運結構逐步回穩。

