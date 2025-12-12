百和2025年前11月EPS 3.81元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

鞋材大廠台灣百和（9938）公布11月自結合併損益，11月單月稅後純益0.37億元，每股稅後純益（EPS）0.12元；累計前11月合併營業淨利為24.01億元、稅後純益11.36億元、年減15.8%，前11月EPS 3.81元。

百和表示，11月當月不含房地產、EPS為0.14元；累計前11月不含房地產，每股稅後純益為3.9元。百和前11月合併營收達144.27億元、年增1.6%，為近三年新高。

目前，百和集團已接獲世足賽比賽隊伍的隊徽訂單，其它包括鞋帶、織帶、鞋面布等，也都開始趕工出貨。

集團另一家百和興業自結前11月合併稅後純益5.53億元、年增46.5%，每股稅後純益1.32元。百和興業前11月合併營收68.95億元、年增7.2%，亦為近三年新高。

百和興業稍早在法說會中表示，製鞋產業的春燕已經來了，而且很明確，同時因應明年史上最大規模世足賽即將登場，集團已接到大訂單，預期明年營運會比今年好，公司產品也將延伸到成衣、3C科技領域，未來動能可期。

延伸閱讀

台南學校11月啟動廚餘減量 每天平均減少1.5噸

上海商銀穩居銀行股獲利王 這五家銀行前11月賺贏去年

台新新光金11月自結獲利亮相！市場聚焦數據解讀與12月表現

陸11月汽車銷量創新高 首次突破340萬輛 新能源車滲透率逼近六成

相關新聞

台新新光金董娘加碼自家股

台新新光金董娘彭雪芬上月買進台新新光金股票730張，金額逾1,300萬元，為今年以來首度加碼，個人持股持續增加。永豐金大...

環泥子公司利永環球拚轉盈

環泥擴大多角化布局，子公司利永環球日前收購美國Tekscan Holdco股權後，掌握全美最強的壓力感測技術，將以波士頓...

東元衝刺墨國廠產能

東元（1504）昨（12）日公告董事會通過子公司德高國際（美國）有限公司投資計畫，投資金額1,000萬美元（約新台幣3....

百和2025年前11月EPS 3.81元

鞋材大廠台灣百和（9938）公布11月自結合併損益，11月單月稅後純益0.37億元，每股稅後純益（EPS）0.12元；累...

潤泰新：十年內業績無虞

潤泰新（9945）總經理盧玉璜昨（12）日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商...

台康乳癌藥 在美上市卡關

台康生技（6589）昨（12）日公告，美國食品藥物管理局（FDA）對公司專屬授權夥伴Sandoz生物相似藥EG12014...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。