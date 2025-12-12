百和2025年前11月EPS 3.81元

鞋材大廠台灣百和（9938）公布11月自結合併損益，11月單月稅後純益0.37億元，每股稅後純益（EPS）0.12元；累計前11月合併營業淨利為24.01億元、稅後純益11.36億元、年減15.8%，前11月EPS 3.81元。

百和表示，11月當月不含房地產、EPS為0.14元；累計前11月不含房地產，每股稅後純益為3.9元。百和前11月合併營收達144.27億元、年增1.6%，為近三年新高。

目前，百和集團已接獲世足賽比賽隊伍的隊徽訂單，其它包括鞋帶、織帶、鞋面布等，也都開始趕工出貨。

集團另一家百和興業自結前11月合併稅後純益5.53億元、年增46.5%，每股稅後純益1.32元。百和興業前11月合併營收68.95億元、年增7.2%，亦為近三年新高。

百和興業稍早在法說會中表示，製鞋產業的春燕已經來了，而且很明確，同時因應明年史上最大規模世足賽即將登場，集團已接到大訂單，預期明年營運會比今年好，公司產品也將延伸到成衣、3C科技領域，未來動能可期。