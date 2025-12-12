潤泰新：十年內業績無虞
潤泰新（9945）總經理盧玉璜昨（12）日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商如潤泰新旗下「潤泰之森」銷售約達九成；潤泰新已儲備逾1,500億元推案，未來十年推案、業績無虞。
盧玉璜指出，潤泰新本業住宅開發方面，目前豪宅案「潤泰敦峰」已全數完銷；業績方面，今年兩建案已陸續開始交屋，預計今年第4季至明年首季入帳；推案部分，今年潤泰新推案金額約110億元，又以「潤泰之森」銷售約達九成表現最佳。
他強調，潤泰創新目前庫存土地可供推案案量超過1,500億元，未來十年業績無虞；另外商用不動產穩定收益部分，北市南港「潤泰玉成廣場」已出租約七成，並已開始洽談全棟買賣，而CITYLINK三重店預計12月20日開幕，將為集團固定收益新增動能。
展望2026年，盧玉璜分析，雖然目前政府緊縮房市政策，且短期內暫未看到放鬆跡象，不過當前自住客市場，對於地段、產品、建商品牌力相當要求，對於潤泰新相當正面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言