東元衝刺墨國廠產能

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

東元（1504）昨（12）日公告董事會通過子公司德高國際（美國）有限公司投資計畫，投資金額1,000萬美元（約新台幣3.12億元）。

此項投資主要目的是為了提升公司墨西哥馬達廠的營運效率，因應北美市場訂單需求，強化集團在美墨加地區的供應鏈整合與區域競爭力。

東元先前在法說會提出「強化北美供應鏈」戰略，加速優化海外生產基地，滿足不斷增長的北美電氣化與基礎設施需求。在傳統馬達業務方面，大馬達業務觸底反彈，中小馬達持續成長，預期明年大馬達業務將在營收上有所貢獻，墨西哥廠是承接北美大宗訂單的重要生產樞紐。

