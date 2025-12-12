台康乳癌藥 在美上市卡關

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台康生技（6589）昨（12）日公告，美國食品藥物管理局（FDA）對公司專屬授權夥伴Sandoz生物相似藥EG12014凍晶注射劑150毫克藥證申請，提出完全回覆信函（Complete Response Letter, CRL）。FDA提出有關藥證核准前查廠時發現有關藥品生產的缺失，必須完全解決才會取得上市查驗登記（BLA）核准。

台康生技說明，這是這項乳癌生物相似藥第三度向美國申請上市闖關失利，公司昨日下牛也召開法說會，Sandoz已與美國FDA和台康保持密切的聯繫以最快速度達成解決方案。受到利空消息衝擊，台康生昨日開盤即以67.2元跌停鎖死，下跌7.4元。

在此之前，EG120141的150毫克包裝已於2023年獲得台灣及歐盟上市許可，不受FDA藥品上市前審查結果影響，台康也已向TFDA提出轉廠（至台耀化學冷凍乾燥充填廠）申請。

延伸閱讀

台康生乳癌生物相似藥 EG12014 第三度向美國 FDA 闖關失利

期貨商論壇／保瑞期 保守操作

保瑞11月合併營收年減10% 觀望氣氛轉濃

泰合生技法說會釋利多 多項藥物有望明年上半年前完成授權

相關新聞

台新新光金董娘加碼自家股

台新新光金董娘彭雪芬上月買進台新新光金股票730張，金額逾1,300萬元，為今年以來首度加碼，個人持股持續增加。永豐金大...

環泥子公司利永環球拚轉盈

環泥擴大多角化布局，子公司利永環球日前收購美國Tekscan Holdco股權後，掌握全美最強的壓力感測技術，將以波士頓...

東元衝刺墨國廠產能

東元（1504）昨（12）日公告董事會通過子公司德高國際（美國）有限公司投資計畫，投資金額1,000萬美元（約新台幣3....

百和2025年前11月EPS 3.81元

鞋材大廠台灣百和（9938）公布11月自結合併損益，11月單月稅後純益0.37億元，每股稅後純益（EPS）0.12元；累...

潤泰新：十年內業績無虞

潤泰新（9945）總經理盧玉璜昨（12）日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商...

台康乳癌藥 在美上市卡關

台康生技（6589）昨（12）日公告，美國食品藥物管理局（FDA）對公司專屬授權夥伴Sandoz生物相似藥EG12014...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。