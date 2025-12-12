統一超（2912）鮮食事業持續強攻。旗下統一超食代昨（12）日公告，將以「自地委建」方式興建台南第二工廠，總合約金額高達5.93億元，工程涵蓋主體建築、冷凍空調系統建置及設備採購，預計2026年底前完工，2027年正式投產。

此案已於12月12日完成內部核決，象徵統一超鮮食產能布局再啟新階段。

統一超食代為7-ELEVEN鮮食商品的核心供應基地，目前於北、中、南、東共有四座工廠，平均每日鮮食產能超過50萬件，產品涵蓋飯糰、便當、燴飯、壽司手卷、麵食及三明治等。隨著7-ELEVEN今年積極展店、全年預計新增200家門市，加上鮮食品項持續擴增，升級、季節限定商品需求強勁，現有產能已趨緊繃，因此啟動台南二廠成為必要投資。

台南二廠位於現有台南廠區旁，完工後將與一廠共同供應7-ELEVEN中部以南門市的鮮食商品。統一超表示，新廠將持續優化產線及設備，建構高彈性、高效率的鮮食生產體系。後續兩座工廠也會進行產線調整，以提升整體供應鏈運作效率。

鮮食已成為統一超營運的最大引擎，成長速度更在本業中最為亮眼。統一超鮮食營收於2003年首度突破100億元，2012年達200億元，之後成長加速，2020年突破300億元、2023年突破400億元；預估2025年將挑戰500億元大關。換言之，鮮食營收從400億成長至500億，僅花兩年時間，再度寫下百億級跳躍。

從統一超鮮食最新策略圖可見，鮮食不僅量增，也正持續走向「美味升級」，包含星級聯名（Premium）、超值系列（Good Value）與創新話題商品（Trending），涵蓋極飽系列、天素地蔬、莎拉沐、茶葉蛋、甜點商機等品項，成功擴大消費族群、提升回購率。鮮食銷售占比也從早期的14～17%一路攀升至24%，2025年更有望挑戰約25%。

法人指出，鮮食是7-ELEVEN最具競爭力的品類，毛利率優於門市平均，亦不易被電商取代。看好統一超啟動台南二廠建置、擴張產能，將有助穩固鮮食供應鏈優勢，並支撐未來數年的營收成長動能。