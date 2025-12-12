潤泰新法說會／「潤泰之森」逆勢開紅盤 「南港之星」明年開賣

潤泰新（9945）總經理盧玉璜12日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商如潤泰新旗下「潤泰之森」開賣不到半年，銷售約達九成。

潤泰新表示，集團成立以來的重量級大案、總銷約580億元的「南港之星」將在明年開賣，不過該案規劃分期分棟銷售，明年該案實際推案金額需再評估。

至於以穩定收益為主的商用不動產，潤泰新指出，北市南港「潤泰玉成廣場」已出租約七成，12月已正式委託仲介進行全棟買賣洽談，目前已有金融壽險、高科技業做接洽；而CITYLINK三重店預計12月20日開幕，將為集團固定收益新增動能。

對於未來房市表現，盧玉璜指出，目前從政府緊縮房市的政策和態度來看，短期內暫未看到放鬆跡象，明年政策變化也將是「微型」表現；依照市場上，家戶數增加、家戶人口數減少來看，未來市場產品主流仍在一至三房之間，屬於小宅趨勢。

盧玉璜分析，對潤泰新來說，軌道經濟依舊是集團獵地、推案重點，以三重「潤泰CITY PARY」，或是明年預計將推出的「南港之星」，都是結合捷運軌道的聯合開發案，民眾透過聯開案不僅工作、生活、消費，都結合在一起，形成「垂直微型城市」，這將是未來住宅開發的主流之一。

潤泰新表示，不論預售、成屋買氣目前都有急凍情況，這段時間最辛苦的是仲介業，不過認為這樣的情況僅是過度期；比較棘手的是，目前房市有兩大難題，除了客戶房屋貸款比以前困難，雙北市豪宅門檻7,00萬元、6,000萬元的政策下，不僅民眾貸款不易，也讓產品規劃愈來愈小，更出現產品被壓縮到不易居住的情況，若政府能放寬門檻，有利讓房市更加健全發展。