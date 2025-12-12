快訊

午宴突抽搐…駐印度副代表謝柏輝驟逝享年52歲 當地警方調查中

主動提議茶敘…賴總統邀三院茶會「韓國瑜不克出席」 府：意外與不解

潤泰新法說會／「潤泰之森」逆勢開紅盤 「南港之星」明年開賣

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
潤泰新總經理盧玉璜12日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商如潤泰新旗下「潤泰之森」，目前銷售約達九成。陳美玲／攝影
潤泰新總經理盧玉璜12日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商如潤泰新旗下「潤泰之森」，目前銷售約達九成。陳美玲／攝影

潤泰新（9945）總經理盧玉璜12日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商如潤泰新旗下「潤泰之森」開賣不到半年，銷售約達九成。

潤泰新表示，集團成立以來的重量級大案、總銷約580億元的「南港之星」將在明年開賣，不過該案規劃分期分棟銷售，明年該案實際推案金額需再評估。

至於以穩定收益為主的商用不動產，潤泰新指出，北市南港「潤泰玉成廣場」已出租約七成，12月已正式委託仲介進行全棟買賣洽談，目前已有金融壽險、高科技業做接洽；而CITYLINK三重店預計12月20日開幕，將為集團固定收益新增動能。

對於未來房市表現，盧玉璜指出，目前從政府緊縮房市的政策和態度來看，短期內暫未看到放鬆跡象，明年政策變化也將是「微型」表現；依照市場上，家戶數增加、家戶人口數減少來看，未來市場產品主流仍在一至三房之間，屬於小宅趨勢。

盧玉璜分析，對潤泰新來說，軌道經濟依舊是集團獵地、推案重點，以三重「潤泰CITY PARY」，或是明年預計將推出的「南港之星」，都是結合捷運軌道的聯合開發案，民眾透過聯開案不僅工作、生活、消費，都結合在一起，形成「垂直微型城市」，這將是未來住宅開發的主流之一。

潤泰新表示，不論預售、成屋買氣目前都有急凍情況，這段時間最辛苦的是仲介業，不過認為這樣的情況僅是過度期；比較棘手的是，目前房市有兩大難題，除了客戶房屋貸款比以前困難，雙北市豪宅門檻7,00萬元、6,000萬元的政策下，不僅民眾貸款不易，也讓產品規劃愈來愈小，更出現產品被壓縮到不易居住的情況，若政府能放寬門檻，有利讓房市更加健全發展。

潤泰新 房市 市場

延伸閱讀

愈買愈大間？台中平均購屋面積多一間兒童房 專家：原因在房價

天姚星開運！4生肖年底事業運猛升 屬羊有望「階級跳躍」

36家下月舉行法說

美議員推案將「六項保證」入法 阻政府背棄對台承諾

相關新聞

潤泰新法說會／「潤泰之森」逆勢開紅盤 「南港之星」明年開賣

潤泰新（9945）總經理盧玉璜12日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商如潤泰...

銅價創高+鋼市透暖！第一銅打前鋒、中鋼穩軍心 鋼鐵大軍續反攻

台股12日盤中一度挑戰5日線，雖受台積電（2330）近午轉弱拖累，漲點明顯收斂，但鋼鐵族群仍逆勢挺進。受惠國際銅價、白銀...

中砂股價衝高5.8% 外資看好其美元產值提升

中砂（1560）12日開高走高，早盤上攻到379.5元，漲幅5.85%；美系券商認為，隨製程節點進步，看到CMP層數增加...

東陽2025年前11月每股稅前賺6.97元

汽車零組件大廠東陽（1319）11月自結合併稅前盈餘5.39億元，連續五個月呈現月增走勢，更創八個月以來新高，顯見關稅對...

裕慶印尼廠試產 接單可期

裕慶-KY（6957）因應全球供應鏈調整，印尼新廠已正式進入試產階段，除規劃供應電動床機構件業務新客戶需求外，亦積極切入...

運錩技術精進 毛利率成長

全球不銹鋼產業低迷，運錩鋼鐵（2069）技術持續精進，高附加價產品訂單增加，台灣廠加工業務穩健，大陸寧波奇億冷軋廠蛻變為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。