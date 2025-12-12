集盛法說會／董事長：推動產線整併、汰弱留強 聚焦利基與高毛利產品

集盛（1455）12日舉辦法說會，董事長蘇百煌表示，今年前三季尼龍粒銷量大幅下滑，主因中國大陸大規模擴充聚酯與尼龍產能，造成全球供需失衡。集盛今年啟動「減量經營、精實生產」策略因應，聚焦利基與高毛利產品，其中，PA66工業用絲級切片，已與多家客戶配合進行產品開發及生產，進行驗證及共同合作，預計2026年第1季可陸續出貨。整體營運績效應可較今年更為提升。

蘇百煌直言，中國大陸聚酯年產能號稱1億噸，動輒50萬到100萬噸為單位；台灣不到他們的1%～2%。尼龍原料CPL更因大陸採用煤製技術，成本更低，使價格競爭更激烈。他指出，過去CPL和原料價差可達每噸600美元以上，才能維持合理利潤，但今年已跌至300多美元。由於集盛部分尼龍產品應用於衣著市場，面臨大陸低價傾銷壓力，自今年1月起即逐步減少採購原料，6月正式停掉不具效益的纖維產品線，並改以向國內同業採購，讓公司原料庫存降至歷史新低，也大幅減少價格下跌造成的損失。

集盛今年啟動「減量經營、精實生產」策略，聚焦利基與高毛利產品。公司表示，因應大陸近年來大規模擴充產能，對整體化纖產業帶來巨大衝擊。公司自今年第2季起推動產線整併、汰弱留強，逐步汰減不具經營價值且缺乏未來前景產品，聚焦於具競爭力的利基產品。另外在業外部份，第4季也已積極啟動不動產活化措施，初期先針對閒置土地進行出售或開發，以發揮資產效益。

就產品面來看，大陸CPL及PA6切片於11月決議減產20%為期三個月，有助維持PA6產品價格穩定。同時集盛PA6切片產線整併後，縮減無利潤的紡絲級產品，優化產品結構以提升經營績效。公司表示，PA6切片減量生產，可降低庫存、減少國外原料採購，另外也將強化PA6切片市場推廣，持續深耕日本市場，並掌握川普關稅及去中化商機，積極拓美國市場。

工程塑料方面，集盛表示，川普關稅造成不確定因素，已逐步降低，有利訂單回流。將積極拓展印度市場，以增加營收。同時已開發國內多家大型客戶，每月可增加銷量100噸以上。且將尋找原料其他供應來源，降低原料成本，並爭取國外知名品牌代工業務，以提高生產稼動率。