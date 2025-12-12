宜進集團聯合法說會／本業調整加速啟動 資產活化因應變局

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

宜進（1457）、光明（4420）、宏洲（1413）12日舉辦集團聯合法說會，由於三家公司皆位於紡織鏈上游，外在景氣、關稅政策與供應鏈變化對營運皆有實質影響。以前三季財報來看，宏洲成功轉盈、光明憑藉資產維持高檔獲利，唯宜進本業受到地緣政治與產業結構變化衝擊，產銷壓力明顯增加。

宜進副總張恆嘉指出，宜進雖不具自有製造廠，但長年以委外方式供應工業用化纖織帶，去年量能雖下滑但單價仍佳，今年則同時受到地緣政治、關稅政策與外銷需求減弱等多重因素衝擊，出貨量明顯下滑。集團估計，宜進今年累計前十月織帶出貨量僅為去年的六成水準，主因包括電動車產量上升，使以油車應用為主的織帶需求減弱，導致整體訂單趨緩。未來將持續努力開發新客戶與新材質應用。

宏洲則是今年集團中營運表現改善度最明顯者。公司主要工廠位於桃園龜山園區，目前每月聚合設備產能達9,000噸，實際產量4,218噸，聚酯粒每月產量978噸；紡絲設備月產能4,650噸，實際產量3,240噸。受惠成本控管與產線稼動回升，宏洲今年前三季稅後純益5,634.4萬元，較去年虧轉盈，每股純益0.43元，營運結構逐步回穩。

光明廠房同樣坐落於龜山園區，以加工絲為核心產品，並與宏洲共享部分成本競爭力。光明目前共有19台設備，開台量約14.73台，平均月產量1,692噸。今年除本業維持穩定外，亦受惠資產處分利益挹注，使其仍為集團中獲利最亮眼。光明今年前三季稅後純益2.12億元，雖較去年小幅年減1.85%，但仍繳出每股純益5.23元的亮眼成績。

面對紡織上游所面臨的人力、關稅、技術升級與人才培養挑戰，宜進集團亦同步推動新素材開發。另一方面，宜進同時具備龐大不動產資產，提供穩健租金收益。包括新湖一路「元太谷」、南港成功路「遠雄宜進」、南軟一期C棟6樓與內湖德孚瑞大樓等不動產，租金投報率落在2.7%～3.28%區間，整體租金收入每年約兩億元。此外，台中振興路土地正在申請變更，汐止遠雄U-TOWN仍有近1.5萬坪可出租或出售。

集團強調，租金收益提供穩定現金流，未來將持續視市場行情，在「租金優先」基礎上適度處分資產，以強化財務體質與提升營運彈性。

