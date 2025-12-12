集盛減量經營調整產能 轉進高階市場明年效益顯現

面對中國化纖產能過剩、殺價競爭嚴重，尼龍大廠集盛自今年第2季起啟動「減量經營」策略，將尼龍6酯粒產能大砍近5成；集盛全力升級轉進高階的尼龍66（PA66）加工絲及上游原料切片市場，明年可望開花結果。

集盛今天舉行法人說明會，董事長蘇百煌表示，中國近年大規模擴充化纖產能，競爭情況愈演愈烈，集盛第2季起已啟動減量經營、精實生產策略，推動產線整併，逐步淘汰不具經營價值且缺乏未來前景的產品。

其中，集盛的尼龍6酯粒產能，從原本年產能14萬噸大砍至7.2萬噸。這項調整造成集盛今年前11月營收降至新台幣57.99億元，較去年同期衰退33.5%；前3季歸屬母公司淨損3.51億元，較去年同期淨利7577萬元轉盈為虧，每股稅後淨損0.66元。

蘇百煌強調，減產造成營運規模縮減，但反而有利整體經營體質更為健康。集盛第3季象徵本業的營業淨損1.11億元，較第2季淨損1.45億元縮減；進入第4季，從10月、11月內部自結損益來看，情況持續改善。

為了跳脫紅海競爭，集盛全力升級轉進高階的PA66市場。蘇百煌分析，較相尼龍6，高階的PA66耐候性、舒適度和膨鬆性更佳，尤其是紡絲級PA66，過去供應由2家美國廠商主導，集盛決定切入，一方面爭取進口替代，也希望一起把餅做大。

蘇百煌說，由於PA66屬於高價材料，客戶要求非常高，導入時間比較長，集盛經過1年半耕耘，明年可望開花結果。目前集盛的PA66加工絲，已獲得多家品牌客戶肯定，明年PA66占集盛加工絲銷售比重以20%為目標。

在上游原料方面，紡絲級的PA66切片也可望於明年第2季量產，搭配上游自有原料，優勢可望更為明顯。

集盛表示，中國為了解決尼龍產能過剩問題，11月做出決議，針對尼龍上游原料CPL（己內醯胺）與PA6切片減產20%，為期3個月，此舉將有助維持PA6產品價格穩定；加上集盛的PA66出貨比例逐漸增加，獲利可望獲得改善。