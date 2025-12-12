銅價創高+鋼市透暖！第一銅打前鋒、中鋼穩軍心 鋼鐵大軍續反攻

台股12日盤中一度挑戰5日線，雖受台積電（2330）近午轉弱拖累，漲點明顯收斂，但鋼鐵族群仍逆勢挺進。受惠國際銅價、白銀、黃金全面走強，加上年底作帳資金回流，鋼鐵大軍成為盤面亮點之一。

盤面上，第一銅（2009）率先發動，盤中挾近1.5萬張成交量、股價大漲逾半根漲停，成功吸引資金簇擁；中鋼（2002）、中鴻（2014）同步走揚，帶動允強（2034）、海光（2038）、官田鋼（2017）等二軍連袂走強，鋼鐵類指盤中一度站上10日線，族群氣勢持續回升。

基本面方面，中鋼11月營收253億元，改寫五個月新高，月增3.7%，雖仍較去年同期下滑，但「優於預期」的出貨量明顯受到市場關注。

中鋼主管指出，全球鋼市整體仍偏疲弱，但局部市場已可見轉機。不僅中國寶鋼宣布新盤價每噸調升人民幣100元，市場也開始出現螺絲業者因庫存偏低而釋出的「急單式補庫」。雖屬零星，但具代表性，顯示長期去庫存進入末段，對明年第1季行情構成正面訊號。

同時，亞洲供給端正快速收緊。中國河北、江蘇多家鋼廠啟動新一輪減產，熱軋與線材廠開工率降至65%以下；世界鋼鐵協會（WSA）最新統計也顯示，今年前10月全球粗鋼產量年減3.9%，市場供應逐步下降。業界普遍認為，供需惡化風險已大幅降低，有利鋼價築底。

另一方面，國際大宗商品同步強勢，更為鋼鐵行情增添動能。黃金站上一個月高點，白銀盤中突破每英兩64美元創新高，而銅價更是大漲至每噸11,906美元，再寫歷史新天價。

聯準會如預期降息1碼，並將明年美國經濟成長預估上修至2.3%，使市場對工業金屬需求更趨樂觀。尤其在中國需求近月回落後，美國經濟強度成為金屬行情新的支撐來源。銅、鋁、鎳等價格上漲，也同步推升市場對鋼鐵報價後勢的期待。

隨國際金屬行情回溫，加上供給收斂、急單出現、營收改善等多項訊息釋出，鋼鐵族群在弱勢盤中展現相對強勢。法人認為，年底作帳與明年景氣落底回升的預期下，鋼鐵類股短線動能有望回升。