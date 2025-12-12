快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

銅價創高+鋼市透暖！第一銅打前鋒、中鋼穩軍心 鋼鐵大軍續反攻

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
鋼鐵示意圖。圖／AI生成
鋼鐵示意圖。圖／AI生成

台股12日盤中一度挑戰5日線，雖受台積電（2330）近午轉弱拖累，漲點明顯收斂，但鋼鐵族群仍逆勢挺進。受惠國際銅價、白銀、黃金全面走強，加上年底作帳資金回流，鋼鐵大軍成為盤面亮點之一。

盤面上，第一銅（2009）率先發動，盤中挾近1.5萬張成交量、股價大漲逾半根漲停，成功吸引資金簇擁；中鋼（2002）、中鴻（2014）同步走揚，帶動允強（2034）、海光（2038）、官田鋼（2017）等二軍連袂走強，鋼鐵類指盤中一度站上10日線，族群氣勢持續回升。

基本面方面，中鋼11月營收253億元，改寫五個月新高，月增3.7%，雖仍較去年同期下滑，但「優於預期」的出貨量明顯受到市場關注。

中鋼主管指出，全球鋼市整體仍偏疲弱，但局部市場已可見轉機。不僅中國寶鋼宣布新盤價每噸調升人民幣100元，市場也開始出現螺絲業者因庫存偏低而釋出的「急單式補庫」。雖屬零星，但具代表性，顯示長期去庫存進入末段，對明年第1季行情構成正面訊號。

同時，亞洲供給端正快速收緊。中國河北、江蘇多家鋼廠啟動新一輪減產，熱軋與線材廠開工率降至65%以下；世界鋼鐵協會（WSA）最新統計也顯示，今年前10月全球粗鋼產量年減3.9%，市場供應逐步下降。業界普遍認為，供需惡化風險已大幅降低，有利鋼價築底。

另一方面，國際大宗商品同步強勢，更為鋼鐵行情增添動能。黃金站上一個月高點，白銀盤中突破每英兩64美元創新高，而銅價更是大漲至每噸11,906美元，再寫歷史新天價。

聯準會如預期降息1碼，並將明年美國經濟成長預估上修至2.3%，使市場對工業金屬需求更趨樂觀。尤其在中國需求近月回落後，美國經濟強度成為金屬行情新的支撐來源。銅、鋁、鎳等價格上漲，也同步推升市場對鋼鐵報價後勢的期待。

隨國際金屬行情回溫，加上供給收斂、急單出現、營收改善等多項訊息釋出，鋼鐵族群在弱勢盤中展現相對強勢。法人認為，年底作帳與明年景氣落底回升的預期下，鋼鐵類股短線動能有望回升。

鋼鐵 市場 美國經濟

延伸閱讀

能源論壇18日登場 中鋼劉宏義：永續轉型 畫好路線圖

白銀紅通通 價格漲不停 一度突破61美元大關 改寫新高

中鋼11月營收年減12% 轉機乍現

全球極限體能鋼鐵賽中市將登場 參加者可抽機票

相關新聞

銅價創高+鋼市透暖！第一銅打前鋒、中鋼穩軍心 鋼鐵大軍續反攻

台股12日盤中一度挑戰5日線，雖受台積電（2330）近午轉弱拖累，漲點明顯收斂，但鋼鐵族群仍逆勢挺進。受惠國際銅價、白銀...

中砂股價衝高5.8% 外資看好其美元產值提升

中砂（1560）12日開高走高，早盤上攻到379.5元，漲幅5.85%；美系券商認為，隨製程節點進步，看到CMP層數增加...

東陽2025年前11月每股稅前賺6.97元

汽車零組件大廠東陽（1319）11月自結合併稅前盈餘5.39億元，連續五個月呈現月增走勢，更創八個月以來新高，顯見關稅對...

裕慶印尼廠試產 接單可期

裕慶-KY（6957）因應全球供應鏈調整，印尼新廠已正式進入試產階段，除規劃供應電動床機構件業務新客戶需求外，亦積極切入...

運錩技術精進 毛利率成長

全球不銹鋼產業低迷，運錩鋼鐵（2069）技術持續精進，高附加價產品訂單增加，台灣廠加工業務穩健，大陸寧波奇億冷軋廠蛻變為...

鳳凰、雄獅獲獎 旅遊商機俏

出國旅遊已經成為國內企業吸引人才必備策略之一，鳳凰旅遊（5706）昨（11）日再度拿下旅行業奧斯卡獎的「2025第十三屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。