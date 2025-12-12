鳳凰、雄獅獲獎 旅遊商機俏
出國旅遊已經成為國內企業吸引人才必備策略之一，鳳凰旅遊（5706）昨（11）日再度拿下旅行業奧斯卡獎的「2025第十三屆國際金旅獎」及「第三屆品保優旅選」，雄獅旅遊也拿下好成績，兩家業者再獲國際獎項肯定，有助於爭取2026年大型企業獎旅團及吸引消費跟團出遊。
鳳凰旅遊總經理卞傑民分析，政府推動「還假於民」有利民眾出遊，再加上各大企業留才，2026年出境旅遊市場持續看俏，市場競爭會愈來愈激烈，旅行社業者的口碑就相當重要，獲獎也成為吸引企業客戶獎旅團的必備工具。
雄獅旅遊表示，這次「國際金旅獎」十項國內外旅遊產品榮獲高度肯定，獲獎名單橫跨日本、韓國、馬來西亞、非洲等熱門國外旅遊地，更囊括台灣在地深度探索行程。
