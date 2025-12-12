運錩技術精進 毛利率成長

全球不銹鋼產業低迷，運錩鋼鐵（2069）技術持續精進，高附加價產品訂單增加，台灣廠加工業務穩健，大陸寧波奇億冷軋廠蛻變為成長主引擎，帶動合併毛利率顯著改善，整體營運體質出現結構性升級。

展望後市，運錩表示，奇億新增產線為重要成長動能，目前寧波奇億新增冷軋、退火、分條設備是秘密武器，屆時產能擴大、出貨增加，伴隨良率提升、帶動毛利率向上，未來高階產品線增加，鎖定更具成長性的3C與車用市場。

上市不銹鋼廠主管指出，運錩早年以國內基地做為不銹鋼加工為核心，後續增設岡山、燕巢、大發廠，並於大陸投資冷軋廠「寧波奇億」，形成中游加工結合下游冷軋精密產品的完整布局。

2025年運錩奇億產線升級後顯著拉高集團獲利能力，奇億產線毛利率2024年達16.6%，2025年第3季跳升至24.7%。冷軋產品屬於附加價值高的不銹鋼材料，供應精密產業，獲利結構明顯優於一般裁剪加工，在低迷的市況中持續脫穎而出。