快訊

覺得運氣卡卡？命理師曝年底轉運三招…冬至「天赦日」別錯過

找到了？追基隆油汙染元凶搜索將誠 游姓負責人等5人聲押、2人交保

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

運錩技術精進 毛利率成長

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

全球不銹鋼產業低迷，運錩鋼鐵（2069）技術持續精進，高附加價產品訂單增加，台灣廠加工業務穩健，大陸寧波奇億冷軋廠蛻變為成長主引擎，帶動合併毛利率顯著改善，整體營運體質出現結構性升級。

展望後市，運錩表示，奇億新增產線為重要成長動能，目前寧波奇億新增冷軋、退火、分條設備是秘密武器，屆時產能擴大、出貨增加，伴隨良率提升、帶動毛利率向上，未來高階產品線增加，鎖定更具成長性的3C與車用市場。

上市不銹鋼廠主管指出，運錩早年以國內基地做為不銹鋼加工為核心，後續增設岡山、燕巢、大發廠，並於大陸投資冷軋廠「寧波奇億」，形成中游加工結合下游冷軋精密產品的完整布局。

2025年運錩奇億產線升級後顯著拉高集團獲利能力，奇億產線毛利率2024年達16.6%，2025年第3季跳升至24.7%。冷軋產品屬於附加價值高的不銹鋼材料，供應精密產業，獲利結構明顯優於一般裁剪加工，在低迷的市況中持續脫穎而出。

運錩 不銹鋼 毛利率

延伸閱讀

含華為、寒武紀！陸首次將國產人工智慧晶片納入官方採購清單

陳意涵被封淚之女王！哭功升級訓練　大師笑喊：可出教學書

全聯砸30億導入電子標籤 規劃三年內1,250家門市全面採用

台星科搶食輝達大餅 矽光子新產能建置2026年完成

相關新聞

東陽2025年前11月每股稅前賺6.97元

汽車零組件大廠東陽（1319）11月自結合併稅前盈餘5.39億元，連續五個月呈現月增走勢，更創八個月以來新高，顯見關稅對...

裕慶印尼廠試產 接單可期

裕慶-KY（6957）因應全球供應鏈調整，印尼新廠已正式進入試產階段，除規劃供應電動床機構件業務新客戶需求外，亦積極切入...

運錩技術精進 毛利率成長

全球不銹鋼產業低迷，運錩鋼鐵（2069）技術持續精進，高附加價產品訂單增加，台灣廠加工業務穩健，大陸寧波奇億冷軋廠蛻變為...

鳳凰、雄獅獲獎 旅遊商機俏

出國旅遊已經成為國內企業吸引人才必備策略之一，鳳凰旅遊（5706）昨（11）日再度拿下旅行業奧斯卡獎的「2025第十三屆...

如興拚2026年發股息

如興（4414）昨（11）日舉辦法說會，執行副總許益瑞表示，今年以來受關稅與匯率波動影響，前三季營收小幅下滑，但營業效率...

三商壽法說會／最快明年Q3與玉山金合併 規劃年底前完成92.5億募集

三商美邦人壽（2867）11日召開法人說明會，三商壽表示，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。