如興拚2026年發股息

如興（4414）昨（11）日舉辦法說會，執行副總許益瑞表示，今年以來受關稅與匯率波動影響，前三季營收小幅下滑，但營業效率明顯改善、費用有效控管，帶動獲利由虧轉盈。隨著生產基地布局調整、關稅結構優化，營運可望持續改善，公司也將明年恢復發放現金股利當作重要目標。

如興今年前三季營收103.22億元，營收小幅下降 4.4%，主要是關稅衝擊出現讓價，以及匯率所至。不過，公司整體體質已明顯改善。公司前三季毛利率達20%，較去年同期16%顯著提升，營業利益率亦由1%升至3%。前三季合併稅後純益為455.6萬元，成功由虧轉盈。

許益瑞表示，公司前三季營業淨利由去年同期的1.5億元成長至3.6億元，顯示營運效率提升有明確成效。財務成本方面，因借款餘額下降與幣別組合調整，利息費用較去年同期減少4,430.9萬元；匯兌部分，上半年美元走弱造成1.23億元匯損，但第3季美元升值帶來9,286.5萬元匯兌利益，抵銷部分影響。

在客戶布局上，如興前三季前五大客戶營收占比達94%，其中，前三大客戶分別為Walmart占比33%、Levi’s占比27%，以及GAP占比達19%。公司將持續鞏固大型品牌客戶關係，同時加大拓展歐洲品牌市場的力度。

產能布局方面，如興強調，未來成長將來自更具關稅競爭力的產區。目前美國對柬埔寨課徵19%關稅、對坦尚尼亞課10%關稅，因此，未來期望拉高坦尚尼亞的產能。以去年產能來看，柬埔寨占比71%、坦尚尼亞23%。公司規劃2026年將坦尚尼亞占比提升至三成以上，並啟動三大投資計畫，包括新增產能、興建員工宿舍提升留才效果，以及建置太陽能發電系統，以強化供應鏈韌性與永續製造能力。

此外，如興也著手推動柬埔寨「先進製造國際品牌園區」計畫，將與兩家知名上游布廠共同投資。