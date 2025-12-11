三商壽法說會／最快明年Q3與玉山金合併 規劃年底前完成92.5億募集

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商美邦人壽（2867）11日召開法人說明會，三商壽表示，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施之申請資格，將依規提出申請；另外，三商壽今年已完成現增10.5億元，發行次順位債82.8億元，目前規劃於年底前將剩餘的92.5億元募集完成，充實資本。

三商壽今年前三季稅後純益9.4億元，每股稅後純益（EPS）0.16元。今年第2季受到台幣強勢升值影響，壽險業普遍因匯兌損失而衝擊獲利，但配合第3季台股指數上升3,564點，公司適度調節股票資產配置，提升權益類資產獲利，使第3季當季稅後純益為16億元，整體獲利已回穩。第3季底淨值為408億元，總資產達1.6兆元，淨值比為2.98%，已近法定標準。

三商壽財務長林碧華指出，接軌後利差損會有大幅改善，現在負債成本為3.42％，明年將會降至2.2%，因此明年利差益會大幅增加在損益的部分，損益亦會較現在制度下，大幅增加。

三商壽前三季業務表現亮眼，總保費收入817億元，較去年同期增加18億元。初年度保費收入（FYP）來到259億元，較去年同期成長17%，其中投資型商品FYP更貢獻224億元，較去年同期相比成長18%，在業界排名第五，為公司持續提供業績成長動能。在傳統商品銷售方面，利率變動型壽險FYP亦較去年同期大幅成長93%，其中美元利變型壽險FYP較去年同期更大幅成長112%。

在保費展望方面，三商壽表示，截至今年10月，新契約保費收入優於年度目標，整體而言，預估2026年新契約保費收入仍將較2024年成長3至5%。

三商壽表示，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施之申請資格，未來將依相關規定向主管機關提出經董事會通過之選擇性過渡措施申請報告，接軌會計新制後，會繼續以尋求穩健發展、擴大獲利規模為目標，持續優化保險商品組合，強化資本管理，靈活調整資產配置並降低避險成本。

三商壽主管指出，三商壽今年已完成現增10.5億元，發行次順位債82.8億元，目前規劃於年底前將剩餘的92.5億元募集完成，充實資本。

外界關注三商壽與玉山金（2884）的合併時程，三商壽總經理陳宏昇表示，三商壽預計明年1月23日舉行股東臨時會，若順利通過合併案，將送至主管機關，預計主管機關審查時間需6至8個月，在取得核准之後，最快明年第3、第4季就能訂定併購基準日。

受惠於科技與半導體產業強勁推動與全球降息預期，三商壽於國內外權益投資報酬亮眼，帶動整體收益明顯回升。此外，由於外匯市場波動趨緩，加上公司靈活調整避險部位與增提外匯價格變動準備金，亦成功地降低避險成本，顯著緩解匯兌壓力。

三商壽財務長林碧華指出，預計全年CSM可達130億元，接軌後持續透過保障型商品的銷售，預計每年新契約CSM以150億元以上為目標，每年CSM攤提比例約5至7％，與同業水準相當；至於外匯價格變動準備金餘額截至9月底為241.5億元，11月底提升為358億元。

展望後市，三商壽指出，將持續關注全球降息路徑，科技創新浪潮帶動的股市機會、及美元與新台幣匯率變化。以「穩健收益、降低波動、擴大長期報酬」為核心原則，深化資產配置效率，提升未來整體投資獲利能力，持續強化財務體質。

