汽車零組件大廠東陽 自結前十一月稅前 EPS 6.97元

全球最大的汽車塑膠AM供應大廠東陽（1319）公布自結成績單， 2025年11月自結合併稅前淨利5.39億元，連續五個月呈現月增走勢，更創八個月以來新高；累計前十一個月自結累計合併稅前淨利42.42億元，稅前EPS 6.97元，創歷年同期次高。法人看好冬季到來，預計碰撞需求增加，12月業績看俏。

東陽表示，今年4月以來市場雖持續著關稅、匯率等不確定因素的干擾，但東陽營運仍發揮應有水準，月月增長，表示東陽產品具市場競爭力，受到客戶買單，旺季需求熱度不減，東陽加速生產、裝櫃，全力滿足客戶成單成櫃一次購足的需求，並持續積極推進科工、七股與新市等新廠建設，滿足未來3-5年成長布局。

東陽集團為全球最大生產汽車維修零件製造商，主要生產汽車保險桿、儀表盤、葉子板、引擎蓋、水箱護罩、風扇，東陽集團擁有超過2,300個主要客戶，遍及200個國家，美國知名的保險公司State Farm同意擴大採用AM零組件，東陽產品線多元，成為最大贏家，隨著旺季到來，東陽第4季營收、獲利出現想像空間。