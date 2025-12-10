寶成前11月營收年減4.4% 製鞋業務年增0.9%
製鞋廠寶成工業今天公布11月自結合併營收為新台幣207.33億元，較去年同期減少6.3%；累計1月至11月合併營收2309.42億元，則較去年同期減少4.4%；但製鞋業務1至11月營收年增0.9%。
寶成工業表示，重要子公司裕元工業11月自結營收為6.6億美元（約新台幣206.71億元），較去年同期減少3.1%，其中製鞋業務11月營收年減2.4%；累計今年1至11月自結營收73.82億美元，較去年同期減少1.6%，其中製鞋業務累計營收年增0.9%，維持穩定態勢。
另外，由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際11月自結營收為人民幣11.72億元（約1.63億美元），較去年同期減少5.1%；累計今年1至11月營收為人民幣157.84億元（約21.91億美元），較去年同期減少6.8%，反映主要營運地區終端需求復甦力道不足。
製鞋廠豐泰企業統計，11月合併營收約71.63億元，年減11.82%；1至11月合併營收768.51億元，年減4.87%。今年累計1至11月歸屬於母公司業主淨利46.50億元，每股盈餘4.71元。
製鞋廠鈺齊國際統計，11月合併營收14.12億元，較10月減0.41%，較去年同期增加6.61%，為歷年同期次佳；今年前11月累計合併營收155.5億元，較去年同期增加21.22%。
