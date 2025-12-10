平和環保營收／11月4,530萬元 累計5.71億元、年減0.84%

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

平和環保（6771）於10日公告11月合併營收4,530萬元，月減6.06％，年減22.64%。公司表示，由於美國對等關稅對傳統產業外銷市場仍然存在壓力，下游出口產業客戶的產能稼動也受到影響，公司廢水代處理量減少，加上去年同期基期較高所致。

平和累計今年前十一月營收5.71億元，年減0.84%。公司指出，近年積極分散下游客戶產業降低風險，在關稅衝擊下，累計前十一月營收仍可維持去年同期水準。

平和表示，在環保法規日益趨嚴之下，工業廢水排放合法合規要求之趨勢明確，公司一站式、多元化彈性服務，專業且具經濟規模優勢，有利爭取企業廢水委外處理業務，在金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等產業之外，今年再新增皮革、化妝品等產業，並持續朝其他產業推動。

廢水處理的專業服務之外，平和強調，公司持續朝向零廢棄目標，創造循環經濟效益，目前已投入多項回收再利用開發項目，包括再生混凝劑、再生水、再生氯化銨等，因應環保與永續發展。

此外，國際淨零排放的趨勢成形，平和除了將廢水處理能源化、資源化、無害化、智能化之外，也跨出廢水處理領域，轉投資半導體廢硫酸再製綠建材原料，未來將持續尋求產、學合作機會，拓展循環經濟商機。

