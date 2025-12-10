實現資本利得「入袋為安」 六大壽險11月賺304億元、年增132%

11月因市場對AI泡沫化產生疑慮，國內外股市表現震盪，多數壽險業者部分調節估值較高的標的入袋為安，因而實現資本利得、挹注獲利，但有業者表示，仍看好部分AI科技類股，將視市場情況靈活調整資產配置。據統計，六大壽險11月稅後純益合計304.9億元，月減22.7％，年增132.4%；前十一月累計獲利1,687.8億元，年減逾三成。

就個別壽險11月表現來看，國泰人壽稅後純益105.8億元，年增629.6%；富邦人壽稅後純益74.5億元，年減9.9%；南山人壽稅後純益60.9億元，年增122.4%；凱基人壽獲利33億元，年增192.9%；新光人壽賺15.4億元，與去年同期相較由虧轉盈；台灣人壽賺15.2億元，年增124.3%。

壽險業上半年受新台幣暴力升值衝擊，在積極實現資本利得以及經常性收入挹注下，衰退幅度持續收斂。累計前十一月，富邦人壽稅後純益676.5億元，年減26.4%；國泰人壽597.9億元，年減15.5%；南山人壽315.6億元，年減23.2%；台灣人壽211.8億元，年減3.3%；凱基人壽161.7億元，年減27.7%。另外，新光人壽前十一月虧損約275.8億元，因合併原因，金控僅認列新光人壽7月24日至11月30日累計稅後純益44.6億元。

國壽11月稅後純益105.8億元，單月獲利在經常性收益和資本利得挹注下表現亮眼，較去年同期翻漲6倍以上、更創歷年同期新高，累計稅後純益達597.9億元，年減約15％；資本方面，淨值比超過9％、RBC遠高於法定標準。南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，11月稅後純益60.9億元，年成長122％，累計前十一月稅後純益315.6億元，年減約23％。

富邦人壽11月稅後純益為74.5億元，為歷年同期次高，累計前十一月稅後純益676.5億元。富邦人壽指出，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。股市方面，加權指數11月於27,000點附近區間震盪，台股部位持續實現資本利得。債市方面， 11月公債利率呈現震盪整理，富邦人壽掌握時機配置債券，以能提升未來經常性收益為目標。匯市方面，股市震盪伴隨外資匯出，11月美元兌台幣升值2.14%，有助於公司持續累積外匯價格變動準備金。後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

新光人壽單月獲利15.4億元，主要受惠於大盤上漲，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁；凱基人壽投資績效同樣緊貼市場脈動，整體獲利穩健。

台灣人壽指出，公司11月掌握市場行情，認列私募股權基金處分利益，單月稅後純益15.2億元。累計前十一月稅後純益211.8億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元匯率貶值4.2%，匯兌損失增加所致。

此外，由於11月新台幣單月貶值2.1％，壽險業者的外匯價格變動準備金快速暴增，六大壽合計淨增近千億元、累計餘額逾4,100億元，其中前三大壽險公司單月都增加超過200億元，沖抵匯損的水位瞬間回補。