雙11旺季不旺 富邦媒、網家11月營收皆衰退

中央社／ 台北10日電
購物示意圖。圖／AI生成
富邦媒11月營收約新台幣146.8億元，雖有雙11年度促銷大檔與普發萬元現金政策，但仍年減5.74%。富邦媒表示，因今年電商產業競爭加劇，需求更為分散，不過旗下廣告平台momo Ads的動能未隨雙11結束而回落，將持續強化商品曝光效率，以提升廣告對營運的貢獻度。

富邦媒今年前11個月累計營收為994.7億元，年減3.25%。

富邦媒今天透過新聞稿指出，11月營收月增88%，結構呈現多品類回升，主要受惠於雙11檔期與普發現金政策帶動的額外消費力道，高單價商品買氣明顯回穩，iPhone 17系列、萬元級掃拖機器人等3C家電成為主要成長來源。

美妝品類也受到冬季保濕與醫美級修護需求擴大，加上韓系品牌熱度提升，呈現穩健成長；雙11促銷也推動民生用品的囤貨需求，使居家日用品維持強勢表現

富邦媒也表示，今年雙11檔期平台流量大幅成長，momo Ads在多元產品布局與技術升級下，投放品牌數較去年增加近40%，廣告效果同步提升；momo Ads觀察到，品牌操作策略正從過往「單檔衝刺」轉向「全月經營」，投放節奏更平滑、成效更具可預期性。

網家公布11月營收43.26億元，年減0.78%。PChome網路家庭執行長張瑜珊日前在雙11記者會談到全年展望，她說，今年第4季包括雙11促銷及政府普發現金1萬元，加上與統一企業合作「夜購晨取」模式的超速配服務，可望提振買氣，會努力讓今年營收出現正成長。

網家今年前11個月累計營收為333.1億元，年減2.18%。

電商營運服務商欣新網也公告11月營收為8.5億元，年增15.34%，創下單月歷年新高；今年前11月累計營收為52.25億元，年增21.75%，已超越去年全年營收47.15億元表現，欣新網表示，顯示在營運布局與品牌深化策略的推動下，全年成長動能維持穩健。

