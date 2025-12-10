華城、士電 11月營收同期最佳

重電廠華城（1519）、士電昨（10）日公告11月營收均創同期新高，華城為19.7億元，年增17.2%；前11月營收205.3億元，年增23%。士電11月營收29.63億元，年增2.9%；前11月營收331億元，年增4.7%。

華城目前在手訂單滿檔，訂單能見度直達2028年，該公司是第一個受惠美國星際之門AI基建計畫的重電廠，有望持續拿下第二期變壓器訂單，營運動能穩健看俏。

展望未來，華城表示，AI科技將成為重電產業重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前相關應用對電力設備仍供不應求，預期未來五到十年電力設備市場仍會高度成長。

士電目前訂單同樣已接到2028年，未來兩年產能全滿，今年以來成長主要來自重電事業群的變壓器。士電受惠國內強韌電網計畫之餘，公司表示，美國在AI科技發展下，對變壓器需求也非常大，該公司外銷北美變壓器比重由去年10%拉高至今年15%，明年將進一步攀升。