八方雲集營收／火力全開！11月7.68億元續創新高 年增10.11%

八方雲集（2753）10日公布11月合併營收7.68億元，年增11.63%，連續兩個月單月營收突破歷史新高紀錄；累計前十一個月營收達80.21億元，較去年同期72.85億元成長10.11%，以雙位數成長的優異表現，穩居餐飲股業績前段班。

八方雲集表示，11月營收表現亮眼的主要因素為，展店策略與雙品牌商品組合綜效的顯現，尤其集團今年貫徹「規模擴張與績效改善並行」策略，展店動能穩健推進以外，更聚焦在品牌門市的營運貢獻效果上，截至11月30日為止，集團全球總店數達1,389家，其中台灣1,298家、香港78家、美國13家，較去年同期淨成長19家，落實展店與營運效益併行的成果表現。

進入第4季後，外食的秋冬熱食需求會持續暢旺，其中八方雲集招牌鍋貼、水餃、金牌牛肉麵等熱騰騰的商品組合會更加受到消費者點用喜愛，藉此帶動門市來客數與客單價的穩定成長。梁社漢排骨品牌10月推出「番茄牛三寶麵／飯」新品，剛好契合消費者秋冬用餐偏好，在11月已能穩穩增加門市銷售品項的利益貢獻，且該新品與八方雲集牛肉麵系列共享重要原料與製程，能提升中央工廠稼動率、降低成本，進一步強化多品牌商品策略的綜效與消費場景的多樣選擇。

在海外市場方面，八方雲集美國第13家門市已於11月中旬在北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara）正式開幕，聖塔克拉拉為全球科技企業總部與跨國工程人才高度聚集的區域，當地居民外食頻率高、餐飲消費力強，開幕後即獲得當地居民熱烈迴響，排隊人潮不斷湧現，顯示正宗台灣味在當地具有高度市場接受度。