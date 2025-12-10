國泰金前11月累計稅後淨利突破千億
國泰金控11月稅後淨利146.2億元，累計達1088.4億元，EPS7.15元，各子公司單月獲利皆創同期新高，今年以來多項核心業務動能強勁，多家子公司累計獲利已超越去年全年。
國泰人壽11月稅後淨利105.8億元，累計597.9億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動升高，但投資操作維持平穩，本業動能強勁。11月初年度保費（FYP）及初年度等價保費（FYPE）分別達150億元及45億元。受外資匯出影響，台幣單月貶值2.1%，帶動外匯價格變動準備金累積逾850億元，有助提升外匯風險抵禦能力；淨值比逾9%，RBC亦高於法定標準，資本水準維持穩健。
保險業務方面，11月FYP穩居業界第一。投資型商品受惠美國降息氛圍，帶動民眾對投資理財與退休需求，銷售動能持續。A&H商品較去年同期成長4%，11月推出「美滿康愛利率變動型美元終身保險」，將CAR-T細胞免疫治療納入保障範圍，提供更完整的醫療支援。
國泰世華銀行11月稅後淨利33.4億元，累計417.5億元、年增13%，續創歷史新高。受惠於放款成長與資金成本控制，淨利息收入呈雙位數成長；保險、基金等財富管理商品買氣穩定，信用卡簽帳金額與聯貸收入亦成長。CUBE卡新戶持續增加，流通卡數近600萬張，動卡率良好。截至11月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率1057%，資產品質維持穩健。
國泰產險11月稅後淨利5.0億元，累計36.2億元、年增45%。11月簽單保費29.2億元，累計達360.1億元、年增7%，其中車險與工程險分別成長5%與40%。公司持續優化數位平台、提升客戶體驗，並落實風險管理，使各商品損失率維持穩定。
國泰證券11月稅後淨利4.7億元，累計40.5億元，創歷年同期新高。受惠台股與複委託市場交易活絡，經紀、自營、承銷業務同步成長。截至11月底，台股經紀市占率4.40%，複委託成交量突破2兆元並維持市占第一，整體營運動能穩健。
國泰投信11月稅後淨利2.2億元，累計25.5億元、年增14%，管理資產規模達2.4兆元。
