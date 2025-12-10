13家金控11月獲利590億元 年增逾7成

快訊

中央社／ 台北10日電

新台幣11月匯率重貶2.09%，金融業把握機會實現資本利得，推升獲利表現。13家上市金控11月稅後淨利新台幣590.87億元，年增71%，但若加計合併前的新光金虧損，整體金控前11月獲利為5309.46億元，呈年減7%。

根據公開資訊觀測站，13家金控前11月獲利5604.93億元，但若加上新光金前6月累虧295.47億元後，整體金控前11月獲利數為5309.46億元。

隨著新台幣匯率回穩，加上業者適時在資本市場實現資本利得，金控擺脫上半年受到新台幣強升衝擊的陰霾，金控雙雄富邦金、國泰金獲利近期逐月回穩，累計年減幅度也漸漸縮小。國泰金奪下11月單月獲利王，富邦金則拿下累計獲利、每股稅後盈餘（EPS）雙冠王。

整體來看，今年前11月較去年同期成長的業者為中信金、台新金、玉山金、永豐金、第一金、華南金、合庫金與國票金。

富邦金11月自結稅後淨利118.7億元，累計前11月稅後淨利1207.1億元，年減14.18%，EPS為8.35元，居金控第1名。其中，金控與子公司北富銀、富邦產險、富邦證券11月單月獲利都寫下歷年同期新高，富邦人壽單月也創下歷年同期次高表現。

國泰金11月自結稅後淨利146.2億元，累計稅後淨利達1088.4億元，年減縮小到3.77%，EPS達7.15元，居金控第2。國泰金表示，主要子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高，今年以來子公司業務動能強健，銀行、產險、投信累計稅後淨利都超過去年全年，創歷史新高。

中信金11月稅後淨利70.08億元，累計前11月稅後淨利743.52億元，年增8.82%，續創歷年同期新高，EPS為3.76元。中信銀11月存放款業務穩健，財富管理銷售動能佳，單月獲利52.51億元，累計前11月獲利520.44億元，年增15%，再創歷史新高。

元大金11月稅後純益達32.11億元，前11月稅後純益333.38億元，年減2.14%，EPS達2.5元。

玉山金11月稅後盈餘29.44億元，前11月稅後盈餘322.77億元，創歷年同期新高，年增34.47%，EPS為2元。

台新新光金獲利除了原台新金控獲利外，也加入合併後新光的獲利。台新新光金整體11月稅後淨利52億元，前11月獲利339億元，創歷年新高，EPS為1.79元。台新新光金說明，子公司台新銀受惠存放業務動能穩健，財富管理業績持續成長，前11月稅後淨利196億元，持續創新高。

凱基金控11月稅後淨利44.56億元，前11月累計淨利282.55億元，EPS為1.63元。凱基金表示，凱基銀行與凱基證券今年前11月合計稅後獲利達166.44億元，較去年同期成長近13%，為金控未來配息奠定基礎。

4大公股金控方面，兆豐金前11月稅後淨利319.91億元，年減0.22%，EPS達2.16元，續居公股龍頭；第一金前11月稅後淨利255.16億元，年成長5.8%；華南金前11月稅後淨利244.16億元，年成長15.2%；合庫金前11月稅後淨利198.89億元，年增5.27%。

