電信三雄11月財報 台灣大營收、EPS摘雙冠王

電信三雄11月財報出爐，台灣大哥大因電商雙11貢獻，單月營收和每股盈餘（EPS）都超車中華電，台灣大11月每股賺0.47元，贏過中華電信的0.44元和遠傳的0.3元；前11月中華電仍以每股賺4.64元，持續蟬聯電信三雄EPS獲利王。

中華電信今天公布11月自結合併營收新台幣214.5億元，營業淨利為37.9億元，歸屬於母公司業主淨利為34.6億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）71.8億元，EPS達0.44元。

中華電信表示，11月合併營收年成長6.1%，營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務，並延續10月強勁的iPhone手機銷售動能，11月在核心業務穩健發展的基礎上，策略性投資布局也實現階段性的投資效益，推升月稅前淨利，營運績效亮眼。

中華電信表示，行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%，主要受惠於5G升速方案與iPhone 17新機銷售熱銷的雙重利多；300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，寬頻業務營收年增率達2.7%，資通訊營收年增13%，主要由IDC與雲端、智慧聯網及資安業務帶動。

累計至2025年11月，中華電信合併營收2128.5億元，歸屬母公司業主淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。

台灣大哥大11月自結合併營收231.1億元，稅後淨利14.2億，年增7%元，EPS為0.47元，自結累計前11個月營收1807.2億元，稅後淨利為131.2億元，EPS達4.34元。11月營運成果亮眼，受惠企業電信事業增溫、消費電信事業營運槓桿效益，以及雙11帶動新科技事業加速成長，電信總營收年增14%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，行銷策略專注在獨門方案持續發酵，推升電信EBITDA突破30億元，電信營業利益亦年增近2成。

遠傳電信表示，受惠於iPhone 17持續熱銷帶動用戶升級5G、企業智慧資通訊營收動能延續，以及數位生活服務穩健成長，11月合併總營收、合併EBITDA為32.13億元，同步再創單月歷史新高，稅後淨利10.97億元，EPS為0.3元。

累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為4.6%、5.1%和8.1%，達990.05億元、347.33億元和124.28億元，累計EPS為3.45元。

遠傳指出，11月行動通訊業務維持成長，雙11優惠、政府普發萬元帶動新機買氣與5G升級，5G月租型用戶滲透率達47%，11月整體行動服務營收上揚，達52.43億元，年成長率2.1%；企業資通訊業務年成長率持續達雙位數。