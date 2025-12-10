快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

電信三雄11月財報 台灣大營收、EPS摘雙冠王

中央社／ 台北10日電

電信三雄11月財報出爐，台灣大哥大因電商雙11貢獻，單月營收和每股盈餘（EPS）都超車中華電，台灣大11月每股賺0.47元，贏過中華電信的0.44元和遠傳的0.3元；前11月中華電仍以每股賺4.64元，持續蟬聯電信三雄EPS獲利王。

中華電信今天公布11月自結合併營收新台幣214.5億元，營業淨利為37.9億元，歸屬於母公司業主淨利為34.6億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）71.8億元，EPS達0.44元。

中華電信表示，11月合併營收年成長6.1%，營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務，並延續10月強勁的iPhone手機銷售動能，11月在核心業務穩健發展的基礎上，策略性投資布局也實現階段性的投資效益，推升月稅前淨利，營運績效亮眼。

中華電信表示，行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%，主要受惠於5G升速方案與iPhone 17新機銷售熱銷的雙重利多；300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，寬頻業務營收年增率達2.7%，資通訊營收年增13%，主要由IDC與雲端、智慧聯網及資安業務帶動。

累計至2025年11月，中華電信合併營收2128.5億元，歸屬母公司業主淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。

台灣大哥大11月自結合併營收231.1億元，稅後淨利14.2億，年增7%元，EPS為0.47元，自結累計前11個月營收1807.2億元，稅後淨利為131.2億元，EPS達4.34元。11月營運成果亮眼，受惠企業電信事業增溫、消費電信事業營運槓桿效益，以及雙11帶動新科技事業加速成長，電信總營收年增14%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，行銷策略專注在獨門方案持續發酵，推升電信EBITDA突破30億元，電信營業利益亦年增近2成。

遠傳電信表示，受惠於iPhone 17持續熱銷帶動用戶升級5G、企業智慧資通訊營收動能延續，以及數位生活服務穩健成長，11月合併總營收、合併EBITDA為32.13億元，同步再創單月歷史新高，稅後淨利10.97億元，EPS為0.3元。

累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為4.6%、5.1%和8.1%，達990.05億元、347.33億元和124.28億元，累計EPS為3.45元。

遠傳指出，11月行動通訊業務維持成長，雙11優惠、政府普發萬元帶動新機買氣與5G升級，5G月租型用戶滲透率達47%，11月整體行動服務營收上揚，達52.43億元，年成長率2.1%；企業資通訊業務年成長率持續達雙位數。

營收 中華電信 台灣大哥大 遠傳電信 EPS

延伸閱讀

台達電11月營收月減11% 光寶科連續3個月營收下滑

榮剛營收／11月9.2億元、年減8.8% 中長期看俏

十金控前11月賺2,674億 年減4.1% 有七家較去年同期成長

出口大爆發 前11月輸美占比逾三成

相關新聞

國泰金前11月累計稅後淨利突破千億

國泰金控11月稅後淨利146.2億元，累計達1088.4億元，EPS7.15元，各子公司單月獲利皆創同期新高，今年以來多...

長榮航營收／11月184億元 年增1.16%、創同期新高

長榮航空（2618）11月客運營收達110.91億元，貨運營收達51.18億元，合併營收達184.82億元，寫下歷史同期...

華航營收／11月172億元 累計1,902億元創新高、年增2.63%

華航集團（2610）11月份合併營業收入為172.60億元，其中客運收入97.15億元，皆為歷年同期次高；貨運收入61....

台新新光金控前11月累計稅後淨利為339億元

台新新光金控114年11月自結稅後淨利約52億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利（EPS）分別為339億元及1.79元。

中鋼營收／11月253億元 月增3.7%、創5個月新高

中鋼（2002）10日公告，11月營收253億元，為近5個月新高，凸顯營運穩定改善，基本盤進到上升坡道。

富邦金控今年前11月稅後淨利1207億元、EPS 8.35元

富邦金控2025年11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元。累計前11月合併稅前淨利1399.6億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。