快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

寶雅營收／11月21.7億元 年增14.27%、創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）10日公告11月營收21.76億元，年增14.3%，連續兩個月營收雙位數增長，並創同期新高。累積前十一月營收達230.65億元，年增7.6%，續創同期新高

寶雅表示，主要是普發現金提升市場消費動能，再加上推出的雙11購物活動、會員優惠及季節性補貨需求，帶動門市來客數與相關品類維持穩健表現。展望明年，預計招募逾千名人力，同時近期將評估調薪，以利後續展店計畫。

寶雅受惠換季保養需求明顯升溫，進入秋冬後，保濕、修復、身體保養等相關品項熱度提升。另外，美妝新品表現亮眼，寶雅今年引進多款獨家話題新品，包含日韓彩妝、底妝與眼彩單品等，都因社群討論度高、CP值出色而吸引大量消費者進店試色、回購，成為推升營收的關鍵品類。

寶雅表示，商品結構、政策刺激加上行銷檔期，第4季以來消費者購買意願明顯提升。此外，今年持續推動消費者體驗升級，包含門市導入自助結帳機、提升結帳效率，以及推動循環箱等，為門市帶來更便利、友善的購物環境，也帶動來客數與回購率同步成長。截至11月底為止，全台共有451間寶雅。

寶雅今年以來持續強化「POYA Beauty」新店型布局，除延續專業美妝形象外，也融入時尚與生活元素，打造更具互動感與沉浸感的購物體驗。公司表示，未來將依各地區消費特性靈活調整店型比例，優化門市結構與坪效表現。隨著「POYA Beauty」店型持續擴張，今年占比可望來到34%，2027年占比將上看50%，成為未來營運主力。

展望後市，寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝店提高在台灣滲透率；同時將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

按照寶雅規劃，明年全台寶雅家數預計會來到525店、2027年達580店、2028年達635店。

寶雅 布局 營收

延伸閱讀

靠飆股逆襲比較快ETF有錢人玩的？存股方程式：都要…穩健又能衝績效的組合

北京禮物全球文創賽揭曉

年末「台灣人購物車」都買這些東西！美妝食品到日常高CP值好物　2025各品類冠軍出爐

Karina接棒Jennie！成為Chanel最新美妝大使｜韓國最美臉蛋5大妝容技巧公開

相關新聞

國泰金前11月累計稅後淨利突破千億

國泰金控11月稅後淨利146.2億元，累計達1088.4億元，EPS7.15元，各子公司單月獲利皆創同期新高，今年以來多...

長榮航營收／11月184億元 年增1.16%、創同期新高

長榮航空（2618）11月客運營收達110.91億元，貨運營收達51.18億元，合併營收達184.82億元，寫下歷史同期...

華航營收／11月172億元 累計1,902億元創新高、年增2.63%

華航集團（2610）11月份合併營業收入為172.60億元，其中客運收入97.15億元，皆為歷年同期次高；貨運收入61....

台新新光金控前11月累計稅後淨利為339億元

台新新光金控114年11月自結稅後淨利約52億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利（EPS）分別為339億元及1.79元。

中鋼營收／11月253億元 月增3.7%、創5個月新高

中鋼（2002）10日公告，11月營收253億元，為近5個月新高，凸顯營運穩定改善，基本盤進到上升坡道。

富邦金控今年前11月稅後淨利1207億元、EPS 8.35元

富邦金控2025年11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元。累計前11月合併稅前淨利1399.6億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。