自行車雙雄美利達、巨大 11月營收均衰退一成左右

自行車市場逐漸回溫，各車廠營收衰退幅度逐漸收斂，美利達（9914）11月營收16.57億元、年減16.3%，累計營收251.4億元、年減9.7%。巨大（9921）單月營收41.4億元，年減9.7%，前十一月營收566.7億元，年減15.6%。

愛地雅（8933）11月營收6,394萬元、年減57.8%，前十一月營收20.5億元、年減11.8%，主要是歐洲客戶於第3季進入自我管理及聲請破產等程序，目前由法院管理人監管。愛地雅為確保應收帳款之安全性，必須先收取現金後才出貨，導致近期營業收入下降。客戶延遲出貨，造成愛地雅存貨壓力，預計在2026年上半年，客戶出貨會回復正常水位。

巨大集團表示，自有品牌方面，歐洲市場受惠於新產品上市及歲末促銷，單月營收較去年同期成長約20%，顯示當地消費需求逐步回升。美國市場則受全球經濟環境影響，消費動能仍顯保守，營收較去年同期下滑。中國大陸市場因去年同期基期偏高，營收仍呈年減，但隨冬季傳統淡季到來，衰退幅度已逐漸收斂。