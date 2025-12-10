長榮航營收／11月184億元 年增1.16%、創同期新高
長榮航空（2618）11月客運營收達110.91億元，貨運營收達51.18億元，合併營收達184.82億元，寫下歷史同期新高。累計今年前十一個月合併營收達2,000.72億元。
十一月美洲航線受惠於感恩節效應，訂位量提升，歐洲航線則持續維持八成五的高乘載率，區域航線部分，東南亞的河內、清邁等旅遊航線載客率平均超過九成五，曼谷線復甦力道逐漸增溫，並同步受惠於北美感恩節的轉機效應，訂位表現亮眼。隨著日本由北而南開始楓葉轉紅，賞楓旺季的需求進一步擴大。
大陸線延續旅遊熱度，載客率達八成五以上。釜山航線自10月開航後迴響熱烈，載客率達九成五以上，為因應強烈旅遊需求，將於2月12日至2月22日放大機型以空中巴士A330-300飛航，2月23日至3月28日由每周7班增至10班。
貨運方面，由於感恩節購物促銷活動，跨境電商貨物與消費性電子產品需求增加，加上台灣AI伺服器與半導體出口強勁，空運市場在傳統年底旺季帶動下，整體量價齊揚。
長榮航空將維持客貨機腹艙運能彈性調度，並視市場狀況適時調整運力配置，整體貨運營收表現穩定。
