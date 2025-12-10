運錩法說會／台灣廠加工業務穩健 整體營運體質結構性升級

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

運錩鋼鐵（2069）10日法說會，強調台灣廠的加工業務穩健，大陸寧波奇億冷軋廠蛻變為成長主引擎，帶動合併毛利率顯著改善。雖然營收受到鋼價下跌與需求遲滯影響，但整體營運體質出現結構性升級。

法人分析，運錩早年以國內基地做為不銹鋼加工為核心，後續增設岡山、燕巢、大發廠，並於大陸投資冷軋廠「寧波奇億」，形成中游加工結合下游冷軋精密產品的完整布局。

尤其2025年運錩奇億產線升級後顯著拉高集團獲利能力，奇億產線毛利率2024年達16.6%，2025年第3季跳升至24.7%。冷軋產品屬於附加價值高的不銹鋼材料，供應3C、汽車、家電、鈕扣電池等精密產業，獲利結構明顯優於一般裁剪加工。

法人指出，當前全球不銹鋼產量持續調整，但3C、車用零件、能源用鋼需求逐季改善，加工中心本身不背鋼價風險，能維持一定出貨量，同時毛利率反向上升，由 2023年3.48%回升至2025第3季的9.15%，顯示產品結構改善成效顯著。

運錩表示，展望後市，奇億新增產線為重要成長動能，目前寧波奇億新增冷軋、退火、分條設備是秘密武器，屆時產能擴大、出貨增加，伴隨良率提升、帶動毛利率向上，未來高階產品線增加，鎖定更具成長性的3C與車用市場。

運錩分析，預計2026年通過ISO 27001，當資訊安全管理強化，可望吸引更多國際電子品牌採購。

運錩 鋼價 營收

