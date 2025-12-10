統一超營收／11月293億元、年增3.4％ 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一超（2912）10日公布11月營收293.6億元，年增3.4％，創同期新高；累計前十一月營收為3,202.1億元，年增3.7％。

統一超指出，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一資訊、21世紀、統一百華等亦同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,200家，因應11月7-ELEVEN DAY購物節、雙十一購物節、黑五、政府普發萬元、立冬降溫等重大節令與活動，藉由「uniopen會員生活圈」串聯線上線下多元銷售渠道，推動多元商品與創新服務，透過多元行銷活動滿足消費需求，帶動業績持續向上。

台灣7-ELEVEN深耕擁有1,900萬會員的「uniopen會員生活圈」，11月持續整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，另於「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續舉辦差異化會員優享活動，帶動會員貢獻穩健成長。

台灣7-ELEVEN因應氣溫驟降搶攻「冒煙商機」，以「名鍋盛典」主題推出各式話題鍋物，今年擴大引進「饗喫鍋」火鍋專區；「星級饗宴」則日本和倉溫泉「加賀屋」跨海聯名，多元商品結構推升整體鮮食成長近一成。此外，也積極擴大現煮咖啡、現調茶飲服務，透過多元品牌策略與創新商品為核心，帶動CITY系列飲品業績成長近一成。

因應年末歡慶商機，台灣7-ELEVEN波段式推出全店優惠活動，今年擴大選品結構，日用品不僅首次攜手日本「BEAMS DESIGN」推出具有節慶感穿搭潮配件，門市主題專案架更推出熱門IP到韓流明星等豐富商品，引發話題熱潮；全店集點活動搶攻療癒與交換禮物商機，陸續推出「迪士尼跨界潮流Champion」、日本超萌IP櫻桃小丸子及人氣怪獸電影哥吉拉、「迪士尼動物方城市2」等暢銷IP主題，帶動相關業績成長。

迎戰雙十一加乘普發萬元效應，雙電商平台「i預購」與「iOPEN Mall」串聯i划算為全台店長社群團購助力，更整合智慧物流與便利寄取件網絡，透過全台門市據點、國際交貨便、OPENPOINT App 取件集點、跨境店取、安心取等，擴大門市線上線下多元銷售機會，整體流量與業績大幅提升，展現線上線下整合效益。

台灣7-ELEVEN持續嘗試各種零售實驗滿足民眾生活消費需求，今年再於中央大學進駐「X-STORE 9」，不僅導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，並設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」，吸引眾多年輕學子體驗；同時也與台北捷運公司深度合作打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，共同探索生活購物與交通服務跨業整合的多元可能性。

展望12月，台灣7-ELEVEN因應冬季保暖、聖誕節、歲末跨年歡慶、電商購物節等多元商機，持續聚焦鮮食、咖啡、茶飲、全店精品開發話題新品外，同時積極強化自營電商，擴大安心取與國際交貨便支援海內外電商寄取件服務，結合uniopen會員生活圈及深化會員服務優勢，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。

生活 活動 電商 7-Eleven

