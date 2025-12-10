台新新光金控前11月累計稅後淨利為339億元

台新新光金控114年11月自結稅後淨利約52億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利（EPS）分別為339億元及1.79元。

台新新光金表示，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3,企業合併）規定，合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債的公允價值重新衡量，並以此作為金控合併後的帳面價值進行會計處理，與原新光金控子公司個體財報的帳面基礎不同，相關影響數均反映於金控層級自結損益。

企業合併會計調整項目包括可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本與避險成本差異調整、投資性及自用不動產折舊、保險負債攤銷等。該金額目前均屬初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定自收購日起一年內，最終以外部專家報告為準。

台新銀行11月稅後淨利19.1億元，累計195.9億元，較去年同期增加17.0%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至11月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率838.15%。

台新人壽11月稅後淨利6.9億元，主係投資收益佳挹注本月獲利；累計稅後淨利30.5億元，較去年同期增加，主係今年6月保險局暫行措施收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元則略有抵銷。

台新證券11月稅後淨利1.2億元，較上月減少，主因證券市場下跌，導致營業證券與衍生工具處分損失增加；累計稅後淨利18.3億元，較去年同期減少，主因國際情勢動盪使市場波動劇烈，營業證券處分利益減少。

新光銀行11月稅後淨利6.6億元，今年以來存放業務動能穩健，財富管理業績持續成長。資產品質亦維持穩健，截至11月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率1,031%。

新光人壽11月稅後淨利15.4億元，7月24日至11月30日累計稅後淨利44.6億元。受惠大盤波動，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益挹注下，整體收益強勁。

元富證券11月稅後淨利2.2億元，較上月減少，主因大盤回檔、自營部位回檔較深，使投資收益減少；7月24日至11月30日累計獲利約21.3億元。