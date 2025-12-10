華航營收／11月172億元 累計1,902億元創新高、年增2.63%
華航集團（2610）11月份合併營業收入為172.60億元，其中客運收入97.15億元，皆為歷年同期次高；貨運收入61.75億元，較上月增加11.24%，較去年同期成長5.32%，整體客貨運表現亮眼。
華航集團累計前十一個月合併營收1,902.96億元，較去年同期增加2.63%，創下歷史新高。
客運方面，11月東北亞賞楓進入高峰，日韓旅遊需求強勁，東京、福岡、高松及首爾等主要航線載客率均達九成以上；東南亞地區進入氣候宜人的旺季，吉隆坡載客表現突出；兩岸航線成都、上海也維持九成以上的載客率。
華航表示，年底假期將至，預估東北亞與紐澳航線訂位仍將維持高檔。華航已開航鳳凰城航線，提供每周三班的直飛服務，12月及1月平均訂位超過七成，市場銷售潛力可期。
貨運方面，受惠11月黑五、感恩節等購物促銷季，以及耶誕節前的鋪貨需求，市場氛圍明顯升溫，帶動貨量與運價同步成長，且台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量均維持穩健，帶動11月整體營收。
時序進入年末，預期將推升市場運價維持高檔，華航將充分運用客貨機運能，積極推廣短期高價包機與包艙銷售，並結合高效運價管理策略全力衝刺。
