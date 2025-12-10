美時營收／11月10.59億元 累計180億元、年增5.48%

美時（1795）10日公告11月合併營收10.59億元，年減0.18%，略與去年同期持平；前十一月累計營收180.59億元，年增5.48%。

美時表示，2025年截至11月，該公司亞洲業務累計營收年增14%，並持續受惠於泰國及越南的強勁表現，東南亞營收較同期增長115%。此外，儘管韓元對新台幣較去年同期貶值約7%，成熟市場台灣及韓國仍展現韌性，個位數成長支撐亞洲業務表現。

與去年同期相比，出口市場小幅下滑3%，除了美國血癌藥Lenalidomide的雙位數成長受到其他出口產品貢獻下降抵銷，亦受到新台幣對美金較去年同期升值約3%的影響。

美時近日宣布，已向韓國食品藥物安全部（MFDS）提交VIZZ用於治療成人老花眼的新藥申請（NDA），為美國以外第二個送件的市場，也是美時5月與LENZ Therapeutics, Inc.簽約後，提出的首張藥證申請。

此外，該公司的Alvogen US收購案已於日前獲投審會核准，將於2025年底之前完成購併流程。旗下暢銷血癌藥Lenalidomide銷售高峰點遞延至今年第4季顯現。