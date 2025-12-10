快訊

S媽收1驚喜終於笑了看哭網 小S發文「我會繼續前進」為復出埋伏筆

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

柏文營收／11月5.38億元、年增18.2% 累計55.11億元年增18.1%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告11月營收5.38億元，年增18.2%；累計前十一月營收55.11億元，年增18.1%。該公司指出，今年已有七處新據點開幕，可望進一步推升營運表現。

柏文指出，依財政部統計資料顯示，全國健身中心銷售總額自2013年30.2億元成長至2024年達186.6億元，排除受新冠疫情嚴重影響的2021年及2022年，年均複合成長率超過22%。而今年上半年全國健身中心銷售額100.6億元，較去年同期又成長13.4%，顯示今年成長動能較2024年更為強勁，顯見健身業的長期增長才剛開始。

柏文掌握民眾追求健康需求與運動產業長期成長趨勢，「健身工廠」持續規劃新據點投入營運，另一品牌「SKlub運動俱樂部」也有新店開幕，進而創造新成長動能。今年累計前十一月營收達55.11億元，年增18.1%。

柏文進一步指出，截至今年11月底，「健身工廠」已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠、正光廠及桃鶯廠、新北市雙和廠以及高雄市仁武廠等七處新據點開幕。此外，以羽球為主的「SKlub運動俱樂部」位於桃園市桃園區桃鶯店已於11月24日開幕，運動俱樂部的營收與獲利效益逐漸顯現，成為貢獻柏文營收的第二核心品牌。

另外，因應全民普發現金1萬元自11月5日起開放登記，健身工廠推出放大現金的會籍及教練課程優惠活動將持續至今年底，挹注營運表現可期。

健身 營收 健身工廠

延伸閱讀

桃消竹圍分隊前進漁產品直銷中心 舉辦搶救演練、防火宣導

桃園義交執勤遭砂石車輾斃 市警局啟動理賠與喪補

大全聯青埔店即起試營運 打造量販＋百貨一站式購物中心 自有品牌「大推」全新亮相

生不如死！台灣人口數連23個月負成長 11月比10月少生1512人

相關新聞

長榮航營收／11月184億元 年增1.16%、創同期新高

長榮航空（2618）11月客運營收達110.91億元，貨運營收達51.18億元，合併營收達184.82億元，寫下歷史同期...

華航營收／11月172億元 累計1,902億元創新高、年增2.63%

華航集團（2610）11月份合併營業收入為172.60億元，其中客運收入97.15億元，皆為歷年同期次高；貨運收入61....

台新新光金控前11月累計稅後淨利為339億元

台新新光金控114年11月自結稅後淨利約52億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利（EPS）分別為339億元及1.79元。

中鋼營收／11月253億元 月增3.7%、創5個月新高

中鋼（2002）10日公告，11月營收253億元，為近5個月新高，凸顯營運穩定改善，基本盤進到上升坡道。

富邦金控今年前11月稅後淨利1207億元、EPS 8.35元

富邦金控2025年11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元。累計前11月合併稅前淨利1399.6億元...

台灣虎航營收／11月12.6億元、年增6.4% 創同期新高

台灣虎航（6757）2025年11月自結單月營收12.60億元，年增約6.4%，創同期歷史新高；2025年累計1月至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。