柏文營收／11月5.38億元、年增18.2% 累計55.11億元年增18.1%

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告11月營收5.38億元，年增18.2%；累計前十一月營收55.11億元，年增18.1%。該公司指出，今年已有七處新據點開幕，可望進一步推升營運表現。

柏文指出，依財政部統計資料顯示，全國健身中心銷售總額自2013年30.2億元成長至2024年達186.6億元，排除受新冠疫情嚴重影響的2021年及2022年，年均複合成長率超過22%。而今年上半年全國健身中心銷售額100.6億元，較去年同期又成長13.4%，顯示今年成長動能較2024年更為強勁，顯見健身業的長期增長才剛開始。

柏文掌握民眾追求健康需求與運動產業長期成長趨勢，「健身工廠」持續規劃新據點投入營運，另一品牌「SKlub運動俱樂部」也有新店開幕，進而創造新成長動能。今年累計前十一月營收達55.11億元，年增18.1%。

柏文進一步指出，截至今年11月底，「健身工廠」已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠、正光廠及桃鶯廠、新北市雙和廠以及高雄市仁武廠等七處新據點開幕。此外，以羽球為主的「SKlub運動俱樂部」位於桃園市桃園區桃鶯店已於11月24日開幕，運動俱樂部的營收與獲利效益逐漸顯現，成為貢獻柏文營收的第二核心品牌。

另外，因應全民普發現金1萬元自11月5日起開放登記，健身工廠推出放大現金的會籍及教練課程優惠活動將持續至今年底，挹注營運表現可期。