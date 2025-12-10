國泰金控11月獲利再創新高！前11月賺1,088億元 每股賺7.15元

國泰金控（2882）11月合併稅後純益146.2億元，與各子公司獲利皆創歷史同期新高，年成長227.07％；累計前十一月達1,088.4億元，創歷史同期第三高，EPS為7.15元。各子公司核心業務動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益皆超過去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。

國泰人壽11月稅後純益105.8億元，累計稅後純益達597.9億元。單月獲利強勁，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。11月新契約保費收入及新契約等價保費分別為150億元及45億元，維持強勁增長動能。

11月受AI龐大資本支出及科技股估值過高疑慮升溫影響，股市明顯修正，加上缺乏完整官方數據評估，恐影響Fed政策走向，市場波動加劇；惟國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體獲利表現亮眼。

另受外資匯出影響，台幣單月貶值2.1%，有利外匯價格變動準備金快速累積，截至11月累積餘額逾850億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

在資本方面，11月淨值比逾9%，RBC亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對多變的經濟及金融形勢，國泰人壽將靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

保險業務方面，11月新契約保費收入穩居業界第一。其中，投資型商品銷售熱度持續， 新契約保費月成長4%，主要受惠於Fed連續降息的投資氛圍，帶動民眾對投資理財與退休規劃的需求，促使11月各類投資型商品的新契約保費銷售持續成長。健康險與意外險商品銷售較去年同期成長4%，11月推出「美滿康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」，結合高倍數身故保障外，也提供6項新型癌症療法保障，更首度將「CAR-T細胞免疫治療」納入保障範圍，不僅為保戶提供更全面的醫療保障，也讓患者在面臨高額醫療支出時，能獲得即時且全面的經濟支援。

國泰世華銀行累計前十一月稅後純益417.5億元，年成長13%，超越去年全年獲利，主因受惠於放款成長及資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長。

今年以來，保險與基金等財富管理商品銷售動能延續，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入亦增加，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。截至11月底逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為1,057%，資產品質維持穩健。

國泰產險11月稅後純益5.0億元，累計稅後純益續創新高，達36.2億元，年成長45%。業務方面，動態關注客戶需求以優化數位平台，完善客戶服務體驗，深化會員互動及開拓服務場景，擴大業務拓展契機，11月簽單保費29.2億元，累計簽單保費達360.1億元，年成長7%，車險及工程險累計簽單保費分別年成長5%及40%。

風險管理方面，發揮專業職能，落實風險管理，各險商品損失率表現穩定；財務投資方面，面對近期金融市場變化，投資團隊將適時掌握投資機會及調整部位，以兼顧投資獲利與風險。

國泰證券11月稅後純益4.7億元，累計稅後純益40.5億元，創歷年同期新高。單月獲利表現佳，主要受惠台股與複委託市場交易活絡，帶動經紀、自營、承銷業務獲利成長。截至11月底，台股累計經紀市占率達4.40%，複委託成交量突破2兆元，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一。

國泰投信11月稅後純益2.2億元，累計稅後純益25.5億元，年成長14%，總管理資產規模為新台幣2.4兆元，較去年同期成長7%。

由於美國政府關門影響經濟數據發布與市場預期，在此情況下，聯準會決策面臨挑戰，由於缺乏完整數據造成市場對12月降息不確定性升高，加上AI泡沫論干擾，造成11月份股市、債市在短期內波動加劇，但投資人投資信心持續強勁，在股市修正過程當中，進場意願高，特別是市值型產品如國泰台灣領袖50（00922）持續受投資人青睞，科技型產品如國泰台灣科技龍頭（00881）亦交易熱絡，顯示投資人對AI等長期科技趨勢持續樂觀。