東哥遊艇營收／11月3.58億元 年增19.55倍

豪華遊艇製造商東哥（8478）10日公布11月營收表現，受益新船交付，單月為3.58億元、年增19.55倍；累計今年前11月營收48.5億元、年減1.1%。而該公司高雄新廠完工投產在即，明年營運續增可期。

東哥表示，該公司遊艇產品單價高，營收認列採全部完工法，因此，單月營收會因產品組合不同而有所波動，此為產業特性。

自年初以來，世界各地政經情勢波動不斷，如今隨著各國逐步達成共識，全球經濟局勢逐漸趨緩，雖關稅議題尚未平息，但公司在美營運據點設立於自由貿易區 (FTZ)，於產品銷售進入美國前不需支付相關稅賦，且高端豪華遊艇買家皆為事業有成的富豪，在船隻註冊地點上有高度選擇彈性，故對公司營運成本不具直接性影響，處於可控範圍。

面對未來潛在挑戰與不確定性，將持續關注市場動態與國際情勢，以適時採取相應措施，靈活應對潛伏挑戰，長期將以「強化品牌優勢」為經營主軸，著力於優化產品價值與銷售通路的同時，亦投入於完善客戶服務，鞏固營運韌性，以能在複雜多變的市場中保持領先地位。

而上月剛結束的美國羅德岱堡國際船展，展期買氣相當熱絡，顯示市場對高端及精品產品需求依舊，該公司此次參展廣受好評，現已有訂單入袋，並尚有客人預約海試、議約中，有望能繳出佳績。

在生產方面，東哥正啟動擴產計畫，現有六個工廠均達到滿載生產，開始興建第三組裝工廠，按規劃進度，預計將於今年年底完工、明年投產，該廠最大建置產能將可使現有產能增加五成，強化產能配置彈性及提升生產效率。