兩大龍頭產險富邦產、國泰產 合計今年前11月獲利近百億

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

市場兩大龍頭產險相繼公布獲利，富邦產及國泰產合計今年前11月獲利近百億元，達99億元；其中富邦產為62.8億元，國泰產為達36.2億元。

富邦產11月稅後純益5.9億元，累計前11月稅後純益62.8億元，較去年同期成長80%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，11月整體簽單保費51.8億元，較去年同期成長7%，其中工程險因掌握綠能保險商機，較去年同期成長84%，表現最為亮眼；車險及商業火險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前11月簽單保費收入632.9億元，較去年同期成長4%，簽單市占率24.0%，持續位居市場領先地位。

國泰產險11月稅後純益5.0億元，累計稅後純益續創新高達36.2億元，年成長45%。業務方面，動態關注客戶需求以優化數位平台，完善客戶服務體驗，深化會員互動及開拓服務場景，擴大業務拓展契機，11月簽單保費29.2億元，累計簽單保費達360.1億元，年成長7%，車險及工程險累計簽單保費分別年成長5%及40%；風險管理方面，發揮專業職能，落實風險管理，各險商品損失率表現穩定；財務投資方面，面對近期金融市場變化，投資團隊將適時掌握投資機會及調整部位，以兼顧投資獲利與風險。

