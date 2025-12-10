永裕營收／11月合併營收1.68億元 年增6.51%

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永裕（1323）10日公告11月合併營收1.68億元，月增6.62%，年增6.51%；前十一月累計營收18.58億元，年減24.93%。

永裕表示，轉投資公司於去年7月起由合併報表改依權益法會計處理，而不計入合併營收。此外，本業營運動能仍偏弱，尚待復甦。未來將持續掌握化妝、保養消費及環保材帶來的商機。

永裕指出，面臨產業景氣混沌不明暨中國經濟下滑，影響消費需求，客戶下單保守，也使新產品開發案延遲推出，致出貨量減少，連帶使稼動率降低。此外，新台幣升值、日圓匯率長期貶值，法人預估，除嚴重侵蝕占約65%之外銷業績，也拉低產品組合之綜合毛利率，加上業外產生淨兌換損失，恐衝擊今年整體獲利表現。

永裕面對產業景氣未見起色，又逢美國加徵關稅，雖初步評估對公司營運之相關影響有限，仍保持謹慎因應。而為能因應外部環境的變化，將持續整合集團資源、降低營運成本、優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升兩岸生產效率，加速投資減碳的新產品與新製程暨永續推動相關碳管理制度等，以擺脫目前營運遭逢的逆風。

永裕表示，除持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可大幅縮短交期並兼顧品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

此外，已導入第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。　

後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。

