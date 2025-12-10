台灣虎航營收／11月12.6億元、年增6.4% 創同期新高

台灣虎航（6757）2025年11月自結單月營收12.60億元，年增約6.4%，創同期歷史新高；2025年累計1月至11月營收154.13億，年增1.92%，亦續創同期新高。

隨整體旅遊市場穩健，班次較同期增加12.7%，整體第4季出遊氣氛佳而維持高乘載，目前第4季整體平均載客率預估為88%，並看好業績可受聖誕、跨年及農曆新年延續到2026年第1季。

12月3日台灣虎航董事會正式通過「第三代機隊計畫」，將以增租11架、增購4架規劃，增加共計15架A321neo新機，並另外取得4架購機選擇權。

此次機隊增長計畫除了擴大營運規模外，中長期將可維持機隊年輕化，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年。透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，以及座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較現有A320neo再減少11.2%，藉由每架次的載運人次提升進而降低成本並提高獲利能力，強化營運效率。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。

台灣虎航積極深化台日航網優勢，將於12月23日自高雄及台南雙首航熊本航線。此外，12月25日將再首航台南—沖繩航線。熊本不僅是台虎飛航日本的第23個航點，台南—熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，大幅強化台虎在南台灣的航網密度。

目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有9條航線；台南出發則一口氣開航熊本、沖繩2條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。