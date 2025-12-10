富邦金前11月大賺1,207億元、每股賺8.35元 單月獲利續創同期新高

富邦金控（2881）2025年11月自結合併稅後純益118.7億元。累計前十一月合併稅後純益1,207.1億元，每股稅後純益（EPS）為8.35元。

富邦金控11月獲利表現亮眼，11月獲利寫下歷年同期新高，子公司台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券11月獲利皆創下歷年同期新高，富邦人壽亦為歷年同期次高；累計前十一月獲利，台北富邦銀行、富邦證券亦皆續創歷史同期新高紀錄，富邦產險亦為歷年同期次高。

富邦人壽11月稅後純益為74.5億元，為歷年同期次高，累計前十一月稅後純益676.5億元。本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

股市方面，加權指數11月於27,000點附近區間震盪，台股部位持續實現資本利得。債市方面， 11月份公債利率呈現震盪整理，富邦人壽掌握時機配置債券，以能提升未來經常性收益為目標。匯市方面，股市震盪伴隨外資匯出，11月美元兌台幣升值2.14%，有助於公司持續累積外匯價格變動準備金。後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計前十一月初年度保費收入達1,051億元，總保費收入達3,314億元，均較去年同期成長3%，預估皆排名業界第二；11月初年度保費79億元，預估排名業界第三，總保費收入270億元，預估排名業界第二。

富邦人壽保障型及分期繳商品推動成果亮眼，累計前十一月初年度等價保費收入（FYPE）達482億元，較去年同期成長4%，預估排名業界第二。富邦人壽11月底淨值比率逾10%，RBC逾400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行11月稅後純益23.6億元，累計前十一月稅後純益347.7億元，分別較去年同期成長34%及20%，續創11月及累計前十一月稅後純益歷年新高紀錄；主係核心業務動能穩定，累計前十一月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增13%及14%，帶動營收雙位數成長。

放款表現方面，海外、中小企業及個人放款成長帶動全行放款年增12%；手續費淨收益中，累計前十一月財富管理收益年增雙位數，主要來自基金及分期繳保險商品貢獻，信用卡受惠海外旅遊及消費提升，簽帳金額穩定增加。截至11月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為989%，維持良好資產品質。

富邦產險11月稅後純益5.9億元，累計前十一月稅後純益62.8億元，較去年同期成長80%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。

業務表現方面，11月整體簽單保費51.8億元，較去年同期成長7%，其中工程險因掌握綠能保險商機，較去年同期成長84%，表現最為亮眼；車險及商業火險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前十一月簽單保費收入632.9億元，較去年同期成長4%，簽單市占率24.0%，持續位居市場領先地位。

富邦證券11月稅後純益達11.1億元，受惠成交量持續放大，台股加權指數同步創新高（28,554點），推升證券金融資產獲利表現亮眼，單月獲利已連續六個月突破10億元。累計前十一月稅後純益達97.6億元，年增3%，續創單月及累計同期歷史新高。