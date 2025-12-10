艾美特法說會／衝刺自有品牌 拚東南亞、金磚國出海綠色製造

家電廠艾美特（1626）10日法說會，公司指出，在面對全球景氣波動、市場削價競爭的挑戰下，已積極轉型，將研發和製造流程聚焦於綠色永續發展，並將營運策略鎖定自有品牌「出海」計畫，開拓中國大陸以外的新市場，藉此優化產品結構、提升獲利能力，朝明年營收獲利優於今年的目標邁進。

艾美特強調，目前將營運區分為自有品牌及外銷代工（OEM/ODM）兩大區塊。自有品牌營收占比約55%至60%，其平均毛利率約在25%上下，相對優於代工部分的毛利，是集團主要的獲利挹注來源，未來該比重將持續往上提升。

針對自有品牌策略，艾美特透露，將積極配合深圳政府的「出海計畫」，把業務版圖拓展至中國以外地區，首波開拓目標鎖定東南亞及金磚國家。

在中國大陸市場，品牌持續朝年輕化調整，除深耕山姆、開市客（Costco）等線下高端賣場外，艾美特表示，線上亦透過抖音、小紅書等新媒體渠道與年輕消費者溝通。

艾美特指出，今年在手持小風扇類目取得突破，總銷額約新台幣1.55億元，總銷量26萬台。面對市場競爭加劇，公司從供應鏈前端著手，推動高度化降低成本。此外，在海外電商部分，持續布局亞馬遜平台，擴大線上銷售。

在外銷代工方面，艾美特表示，目前仍以歐洲和東北亞為最大宗市場。由於客戶在產品選擇上從中高端轉向低價位，公司也積極因應客戶需求，開發基礎款產品，並在鞏固原有市場的基礎上，向東南亞發展新客戶。

艾美特指出，為應對全球減碳及循環經濟趨勢，公司已導入PCR可回收材料，取消傳統高污染的電鍍及噴塗工藝，並積極布局太陽能源應用等綠色技術創新，將包裝材料逐步替換成紙類，以降低碳足跡。目前旗下已有洋間扇、循環扇及電暖器等三款產品獲綠色設計產品證書。

艾美特表示，公司也致力於綠色工廠資質申請，已於今年9月取得地市級綠色工廠資質，並以國家級綠色工廠為終極目標。取得資質除能提升企業知名度外，還可獲得環保免檢特權、冬季不限制產量以及政府補貼等效益。