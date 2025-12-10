中租前十一月獲利180億元、年減14% EPS 10.23元賺逾一個股本

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中租-KY（5871）10日公告11月單月自結合併稅後純益新台幣14.4億元，與上個月的16億元相比，月減約9.8%；累計今年1～11月合併稅後純益為新台幣180.8億元，年減率為14.4%，累計每股稅後純益（EPS）為10.23元，已賺逾一個股本，分營運地區別來看，以東協地區累計獲利成長48%較為顯著。

中租表示，11月自結合併營收為新台幣78.1億元，累計1～11月營收為新台幣893.2億元，年減5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-12%及4%；若與前月相較，合併營收月減3%，主要是台灣地區太陽能售電收入當月受日照時間影響月減，不過，當月台灣及中國大陸地區業績穩定增加，整體業績動能提升。

中股也同步公告自結獲利，11月單月自結合併稅後純益新台幣14.4億元，年增5%，每股稅後純益（EPS）為0.84元，當月整體預期信用減損損失金額較前月略增，主要是新增業績增加；累計1～11月合併稅後純益為新台幣180.8億元，年減14%，累計每股稅後純益（EPS）為10.23元，已賺逾一個股本，分營運地區別來看，以東協地區累計獲利成長48%較為顯著。

