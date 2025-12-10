慶豐富營收／11月4.63億元 月增20.8%、年增2.8%

居家生活用品供應商慶豐富（9935）10日公布11月合併營收達4.63億元，月增20.8%，年增2.8%；累計前十一月合併營收45.27億元，年減8.5%。該公司指出，核心窗簾事業持續展現穩健成長動能下，將帶動整體營運逐步回溫。

慶豐富表示，隨著美國年底假期購物旺季逐步顯現，根據Adobe Analytics統計，今年自感恩節周末至「網路星期一」五天期間，美國線上零售銷售額達442億美元，年增7.7%，表現優於市場預期。

慶豐富因應美國線上網購熱潮，針對線上電商通路客戶加大優化營運支援模式，透過即時數據分析提升窗簾商品組合與促銷效率；同時縮短接單至出貨時程，強化快速供應與服務彈性，帶動11月線上電商通路客戶銷售分別呈現明顯月增15.6%、年增12.2%，再加上專業市場業務於今年下半年持續放量，進一步支撐窗簾事業維持雙位數年成長態勢。而該公司為擴大窗簾事業良好營運動能，近年持續深化「全渠道」通路客戶布局，擴大大型實體零售、電商及專業市場客戶合作，並透過B2B2C商業模式轉型，強化市場數據回饋與消費者行為分析，協助客戶優化產品組合與銷售策略，全面強化客戶服務深度與廣度。

另一方面，集團同步精進完善供應鏈管理，目前已建構台灣、中國大陸、越南與美國等多元生產基地，可依不同市場需求進行彈性調度。其中，大陸鎮江廠轉型為專屬大型客戶供應基地，負責全球供貨。越南廠則持續擴充產能，2025年起已正式承擔歐美市場主要出貨任務，有助分散生產風險並提升關稅政策因應彈性，配合台灣與美國據點的客製化製造能力，集團得以同時滿足標準化量產與快速客製化訂單需求，強化整體供應鏈效率。

展望未來營運，慶豐富持續朝「多元渠道、多元產品、多元市場」三大方向深化布局，包括完成擴增美國亞特蘭大據點產能，擴充高附加價值窗簾產品線，同步透過數據化管理與製造服務化策略，為未來營運成長注入中長期有利動能。