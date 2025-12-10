晶華營收／11月6.03億元、年增7.36% 累計61.47億元、年增9.24%

晶華（2707） 公布11月營收，在國際商務旅客來訪增加以及餐飲業傳統旺季的兩大利多之下，旗下台北晶華酒店的營收數字站上歷史新高，帶動集團合併月營收達到6.03億元，月增12.13%、年增7.36%，創下歷年同期新高。累計1至11月份的合併營收來到61.47億元，較去年同期成長9.24%。

展望後市，晶華表示，即將到來的聖誕與跨年假期可望帶動一波餐飲與國旅住房熱潮，台北晶華在101跨年煙火的助攻之下，住房率攻破九成，北投與礁溪晶泉丰旅更在氣溫下降的冬日，吸引一波愛好溫泉的泡湯人潮，整體住房率持續攀高，12月至明年2月坐看九成。

同時，各酒店的餐飲部門也迎來熱絡的尾牙商機，持續耕耘企業福委市場多年的台北晶華、故宮晶華、台北園外園、北投泉源閣、以及台南晶英酒店，分別推出豐儉由人的專案內容和量身打造的彈性服務稱霸在地，成為不同客層信賴的首選。

晶華表示，目前接單狀況樂觀，「桌數」與「平均桌價」齊揚，其中台北晶華截至明年春節周五至周日的館內場地已經全數客滿，平日的訂席也高達八成，外燴接單量則已突破6,000桌，其中單日承接最高桌數達到1,300桌，簽約企業主要是以科技業和金融業為主，業績和去年相比、預計成長約20%。

歲末年終是親友相互祝福、送禮與回饋的日子，麗晶精品亦將透過年度最盛大的「耶誕購物季」創造銷售佳績，12月18日至1月4日的活動亮點包括瑞士頂級鐘錶ROLEX新店開幕、鑽石之王海瑞溫斯頓於一樓中庭推出的耶誕限定午茶套餐，以及COAST餐廳攜手超過十位泰國頂尖主廚推出的「泰味新境」限定美饌等，豐富的銀行折扣禮遇以及滿額贈禮預計可以有效刺激消費，衝高營收的同時也挹注集團業績增長。