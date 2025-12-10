星宇航空營收／11月35.25億元、年增率18%

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

星宇航空（2646）2025年11月總營收為35.25億元，年增率18%。累計前十一個月總營收達399.19億元，較去年同期成長25%，創歷年同期新高。

其中，11月客運營收27.04億元，年增8%。貨運方面，11月貨運營收為4.57億元，月增9%、年增44%。受惠於年底節慶鋪貨旺季及全球AI伺服器動能持續暢旺，支撐貨運營收穩健成長。

機隊方面，星宇航空目前機隊總數為28架，分別是13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，並將進入交機高峰，預計於明年底前加入15架新機，其中包含3架A321neo、6架 A330neo以及6架 A350-1000。屆時機隊總數將擴增至43架，而廣體機占比也將提升至超過六成，大幅強化中長程運能。

在策略合作上，星宇航空與阿提哈德航空持續深化共掛班號布局，旅客可透過阿提哈德航空航班順暢銜接至阿布達比，再延伸轉飛布拉格、布魯塞爾等歐洲主要城市。自12月1日起，合作航網再度升級，新增西班牙雙城--馬德里與巴塞隆納，提供每日各一班的飛航服務，讓旅客前往歐洲的選擇更加多元、行程規劃更為彈性，全方位提升長程旅遊的便利性與整體競爭力。

